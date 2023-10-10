5 неожиданных плюсов, почему остаться друзьями с бывшим партнёром — это хорошо

Если отношения разрываются, то, по словам психолога Ирины Польгун, одна сторона, а иногда и обе, будет недовольна расставанием и его последствиями. Естественно, эти обстоятельства являются плодородной почвой для взаимных обвинений.

Обиды сводят продуктивность коммуникации на нет. В этом состоянии сложно представить, что можно собраться вдвоём за чашечкой чая и разработать план дальнейшего взаимодействия

Разочарование и стремление отправиться на поиски справедливости и праведных наказаний абсолютно исключают очевидность любого позитивного и взаимополезного общения. Эксперт поясняет: именно из-за обид и подобных стереотипов случаи, когда несостоявшиеся пары переходят на другой качественный уровень, кажутся весьма неожиданными.

"Так уж вышло, что мозг человека старается всё свести к автоматизмам: так экономится драгоценная энергия жизни", — делится с Лайфом психолог Ирина Польгун. Поэтому, как только обстоятельства выбивают нас из привычного русла, мы всеми силами стараемся вернуть знакомую колею. А если это не получается, то фрустрация накрывает с головой. В таком состоянии сложно поверить в продуктивность отношений на другом уровне, а также сложно представить себе такую возможность.

Если ваши предыдущие отношения не омрачены абьюзом и насилием, то не стоит разрывать общение раз и навсегда. Ведь, как ни странно, человек — существо миролюбивое и всё же стремится к гармонии. Поэтому даже худой мир лучше доброй ссоры

По словам специалиста, разорвав романтические отношения, можно не расставаться с бывшим партнёром навсегда. Ведь есть и неожиданные плюсы от общения с ним в немного другом направлении. Так что же полезного можно сохранить в общении с бывшим?

1. Если вы сохраните дружеские отношения, то при необходимости бывший может починить вашу технику или автомобиль, даже если у вас уже появилась своя семья, а у него — своя.

2. Можете сидеть с детьми друг друга, даже вместе их воспитывать. А если задерживаетесь на работе, то вполне можете попросить бывшего подменить вас.

3. Учитывая, что бывший возлюбленный вам точно не чужой, оставшись друзьями, вы можете доверять друг другу ключи от квартиры на случай "если вдруг чего".

4. Новый возлюбленный вполне может подружиться с вашим бывшим партнёром, и, кто знает, возможно, они даже станут лучшими друзьями.

5. Ваши друзья могут остаться общими, поскольку им не придётся принимать чью-то сторону. А это значит, что круг общения останется прежним.