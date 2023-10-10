"Я буду молчать!": Клава Кока угрожала бутылкой и насильно заставила Крида извиниться за шутку на стриме

Всё, что касается публичной романтики, вызывает сомнения. В искренность эмоций участников шоу "Холостяк", "Замуж за Бузову" и вот теперь "Сердце Клавы" многие зрители не верят. Считают, что всё это постановка и игра, а в рамках реалити невозможно влюбиться по-настоящему. Соответственно, высказывают эти подозрения в комментариях. Среди тех, кто сомневается, что любовь Клавы Коки и Александра Поверина — правда, оказался и давнишний друг певицы.

И гневу только-только нашедшей любовь и счастье Клавы не было предела. Певица призвала Крида к публичным извинениям. И не просто, а угрожая потом ударить парня бутылкой из-под воды, если тот продолжит дурачиться. Поэтому Егор был практически вынужден замолчать и больше не выражать свою позицию по этому поводу.

Егор Крид публично извинился перед Клавой Кокой за то, что не верит в искренность её любви к Поверину. Видео © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации) / klavacoca

Понятное дело, что видео носит больше развлекательный и шуточный характер, потому что две знаменитости — давние друзья. Как подписала Клава, если бы фанаты не обратили внимания на это высказывание Крида и не расценили его всерьёз, ничего бы и не было.