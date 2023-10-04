Клава Кока раскрыла имя нового возлюбленного
Клава Кока выбрала в женихи блогера Александра Поверина
Клава Кока и Александр Поверин. Обложка © t.me / КЛАВА КОКА
Певица Клава Кока назвала поклонникам имя жениха, которого выбрала в финале шоу "Сердце Клавы". Избранником звезды шоу-бизнеса стал блогер Александр Поверин.
Клава Кока и Александр Поверин. Фото © t.me / YOBAJUR
Сердце исполнительницы пытались завоевать 12 парней из разных сфер и разных возрастов. Претендентов проверяли на прочность, мужественность и способность выдержать публичность певицы.
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Ранее Лайф рассказывал, что ведущая исчезнувшего телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова помогала выбирать спутника жизни Клаве Коке. Ей в этом помогал блогер Роман Каграманов.