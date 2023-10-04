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4 октября, 08:05

Клава Кока раскрыла имя нового возлюбленного

Клава Кока выбрала в женихи блогера Александра Поверина

<p>Клава Кока и Александр Поверин. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/klavacoca/2736" target="_blank" rel="noopener noreferrer">КЛАВА КОКА</a></p>

Клава Кока и Александр Поверин. Обложка © t.me / КЛАВА КОКА

Певица Клава Кока назвала поклонникам имя жениха, которого выбрала в финале шоу "Сердце Клавы". Избранником звезды шоу-бизнеса стал блогер Александр Поверин.

Клава Кока и Александр Поверин. Фото © t.me / YOBAJUR

Клава Кока и Александр Поверин. Фото © t.me / YOBAJUR

Сердце исполнительницы пытались завоевать 12 парней из разных сфер и разных возрастов. Претендентов проверяли на прочность, мужественность и способность выдержать публичность певицы.

Человек-паук, Леди Баг, Minecraft и Клава Кока: Чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках

Человек-паук, Леди Баг, Minecraft и Клава Кока: Чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках

Ранее Лайф рассказывал, что ведущая исчезнувшего телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова помогала выбирать спутника жизни Клаве Коке. Ей в этом помогал блогер Роман Каграманов.

Дарья Нарыкова
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