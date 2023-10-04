Клава Кока раскрыла имя нового возлюбленного

Певица Клава Кока назвала поклонникам имя жениха, которого выбрала в финале шоу "Сердце Клавы". Избранником звезды шоу-бизнеса стал блогер Александр Поверин.

Клава Кока и Александр Поверин. Фото © t.me / YOBAJUR

Сердце исполнительницы пытались завоевать 12 парней из разных сфер и разных возрастов. Претендентов проверяли на прочность, мужественность и способность выдержать публичность певицы.