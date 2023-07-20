Роза Сябитова променяла дуэт с Гузеевой на поиски мужа для Клавы Коки
Роза Сябитова появится в шоу Клавы Коки на "Пятнице" с блогером Каграмановым
Клава Кока, Роза Сябитова и Роман Каграманов. Обложка © Телеканал "Пятница!"
Ведущая исчезнувшего в прошлом году с экранов телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова появится в новом романтическом проекте, но без Ларисы Гузеевой. Изначально Сябитова заявляла, что программу планируют возродить, однако позже оказалось, что речь идёт о совсем другом проекте.
Так, в недавно появившемся проморолике шоу "Сердце Клавы", которое выйдет на телеканале "Пятница!" в августе, Сябитова появилась вместе с певицей и своим новым напарником — блогером Романом Каграмановым. В проекте они будут помогать популярной артистке найти мужа, что является специальностью Сябитовой.
Сама ведущая рада такой возможности, тем более что они с певицей давно знакомы и дружны. Сябитова считает, что влюбить человека — технический вопрос и она обязательно справится со своей задачей.
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