Роза Сябитова променяла дуэт с Гузеевой на поиски мужа для Клавы Коки

Ведущая исчезнувшего в прошлом году с экранов телешоу "Давай поженимся" Роза Сябитова появится в новом романтическом проекте, но без Ларисы Гузеевой. Изначально Сябитова заявляла, что программу планируют возродить, однако позже оказалось, что речь идёт о совсем другом проекте.

Так, в недавно появившемся проморолике шоу "Сердце Клавы", которое выйдет на телеканале "Пятница!" в августе, Сябитова появилась вместе с певицей и своим новым напарником — блогером Романом Каграмановым. В проекте они будут помогать популярной артистке найти мужа, что является специальностью Сябитовой.

Сама ведущая рада такой возможности, тем более что они с певицей давно знакомы и дружны. Сябитова считает, что влюбить человека — технический вопрос и она обязательно справится со своей задачей.