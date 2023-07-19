Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение разъехаться и пожить отдельно. Об этом пишет издание Express со ссылкой на близкий к семье источник.

Как утверждается, в июне продюсерская компания пары потеряла контракт со стриминговым сервисом Spotify, где Меган Маркл проводила подкасты с известными женщинами. Причиной, по данным СМИ, стало недовольство стриминга объёмом выпущенного контента — всего один сезон за почти год существования шоу "Архетипы".

Сделка со Spotify оценивалась в 20 миллионов долларов, однако контракт был расторгнут досрочно, в связи с чем финансовое положение Меган и Гарри пошатнулось. Пара начала испытывать трудности с оплатой проживания в калифорнийском особняке и услуг охраны. Это, по словам источника, и стало причиной решения разойтись и разъехаться по разным континентам.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил их жизнь в ад. Время, проведённое в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", — сообщил собеседник издания.