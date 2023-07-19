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19 июля, 13:38

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение разъехаться

Express: Принц Гарри и Меган Маркл из-за финансовых проблем решили жить отдельно

<p>Обложка © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH</p>

Обложка © ТАСС / EPA / SASCHA STEINBACH

Принц Гарри и Меган Маркл приняли решение разъехаться и пожить отдельно. Об этом пишет издание Express со ссылкой на близкий к семье источник.

Как утверждается, в июне продюсерская компания пары потеряла контракт со стриминговым сервисом Spotify, где Меган Маркл проводила подкасты с известными женщинами. Причиной, по данным СМИ, стало недовольство стриминга объёмом выпущенного контента — всего один сезон за почти год существования шоу "Архетипы".

Сделка со Spotify оценивалась в 20 миллионов долларов, однако контракт был расторгнут досрочно, в связи с чем финансовое положение Меган и Гарри пошатнулось. Пара начала испытывать трудности с оплатой проживания в калифорнийском особняке и услуг охраны. Это, по словам источника, и стало причиной решения разойтись и разъехаться по разным континентам.

"Этот стресс в сочетании с их эмоциональными проблемами, вероятно, превратил их жизнь в ад. Время, проведённое в разлуке на разных континентах, надеюсь, поможет им найти то, что им нужно, чтобы двигаться дальше", — сообщил собеседник издания.

В последнее время о герцоге и герцогине Сассекских слышно немногое. Недавней громкой историей стала погоня папарацци за представителями королевской семьи. Утверждалось, что, уходя от преследования, принц Гарри и Меган Маркл устроили несколько ДТП и чуть не разбились сами. Однако в полиции позже эту информацию опровергли.

Принц Гарри заявил, что королевская семья утаивала информацию о прослушке телефонов

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Максим Плетнёв
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