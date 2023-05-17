Принц Гарри чуть не повторил судьбу принцессы Дианы, погибшей в автокатастрофе

Принц Гарри и его супруга Меган Маркл пытались на автомобиле скрыться от преследовавших их папарацци и чуть не попали в смертельное ДТП. Об этом пишет Page Six, ссылаясь на представителей королевской семьи.

"Герцог и герцогиня Сассекские и мисс Рэгланд оказались вовлечены в почти катастрофическую автомобильную погоню от очень агрессивных папарацци. Это преследование, продолжавшееся более двух часов, привело к многочисленным столкновениям с участием других водителей на дороге, пешеходов и двух офицеров полиции Нью-Йорка", — пояснил собеседник издания.

Накануне принц и его супруга с матерью посетили гала-концерт Women of Vision Awards в Нью-Йорке. Когда они вышли на улицу, то их уже поджидали как минимум двенадцать фотокорреспондентов. Сначала королевская чета пыталась скрыться на своей машине, но затем пересела в такси, однако погоня продолжилась и закончилась серией ДТП.

Принц и его жена не пострадали. При этом они вели съёмку на телефон из салона авто, чтобы впоследствии доказать, что именно назойливые папарацци стали виновниками происшествий на дороге. Поклонники тут же вспомнили, что при аналогичных обстоятельствах скончалась принцесса Диана в 1997 году.