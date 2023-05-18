Полиция Нью-Йорка опровергла факт опасной погони папарацци за принцем Гарри

Полиция Нью-Йорка не подтвердила факт погони большой группы папарацци за автомобилем, в котором двигался британский принц Гарри с женой Меган Маркл и её матерью Дорией Рэгленд. Об этом сообщает The New York Post.

По данным американских правоохранительных органов, автомобиль герцога Сассекского сопровождали полицейские. Они действительно заметили "хвост", он держался всего около часа и состоял из одной машины. Никакие ДТП в результате преследования не регистрировались.