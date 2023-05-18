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17 мая, 23:05

Полиция Нью-Йорка опровергла факт опасной погони папарацци за принцем Гарри

Полиция Нью-Йорка не подтвердила факт погони большой группы папарацци за автомобилем, в котором двигался британский принц Гарри с женой Меган Маркл и её матерью Дорией Рэгленд. Об этом сообщает The New York Post.

По данным американских правоохранительных органов, автомобиль герцога Сассекского сопровождали полицейские. Они действительно заметили "хвост", он держался всего около часа и состоял из одной машины. Никакие ДТП в результате преследования не регистрировались.

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Напомним, инцидент произошёл 17 мая после церемонии награждения активистов за достижения в сфере феминизма Women of Vision awards, на которой Маркл получила премию. Пресс-служба принца утверждала, что королевскую чету преследовало как минимум двенадцать фотокорреспондентов. Погоня продолжалась два часа и закончилась серией ДТП.

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Ольга Платонова
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