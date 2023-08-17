Человек-паук, Леди Баг, Minecraft и Клава Кока: Чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках

Родители и дети вовсю готовятся к новому учебному году, закупая принадлежности к школе. Чаще всего учащиеся начальных классов выбирают рюкзаки, пеналы, дневники, тетради с персонажами мультфильмов, кино, видеоигр, а также с животными. А вот школьники постарше уже отдают предпочтение минимализму и покупают для уроков товары вообще без изображений.

Как выяснил "Яндекс Маркет", у девочек 1–8-х классов самые популярные персонажи на принтах — Анна и Эльза из "Холодного сердца", Котёнок Китти из Hello Kitty, а также Леди Баг и Суперкот из одноимённого мультсериала. Мальчики 1–8-х классов предпочитают товары с персонажами из "Человека-паука", "Трансформеров" и "Тачек".

Среди героев видеоигр у девочек из младших классов наиболее популярны изображения героев из Roblox, Minecraft и Poppy Playtime, у мальчиков — из Minecraft, Brawl Stars и Roblox. Кстати, Minecraft популярен и у детей постарше: товары с героями этой игры покупает большинство учащихся средних классов — 51%.

А что насчёт реальных кумиров? Самыми популярными у школьников 1–8-х классов оказались принты с Егором Кридом, Ольгой Бузовой, Клавой Кокой и Инстасамкой. Самые популярные у школьников блогеры из TikTok — Dream Team, Дина Саева и Лиза Анохина.

Родители же реже покупают детям вещи с принтами знаменитостей и блогеров — старшему поколению больше по душе вымышленные герои.