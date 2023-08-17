Человек-паук, Леди Баг, Minecraft и Клава Кока: Чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках
Школьники выбирают тетради и рюкзаки с изображениями из Minecraft и Hello Kitty
Человек-паук, Клава Кока, Леди Баг. Обложка © Shutterstock, © t.me / klavacoca © "Леди Баг и Супер-кот", режиссёр Томас Астрюк, сценаристы Синди Морроу, Фред Ленуар / Kinopoisk.ru
Родители и дети вовсю готовятся к новому учебному году, закупая принадлежности к школе. Чаще всего учащиеся начальных классов выбирают рюкзаки, пеналы, дневники, тетради с персонажами мультфильмов, кино, видеоигр, а также с животными. А вот школьники постарше уже отдают предпочтение минимализму и покупают для уроков товары вообще без изображений.
Как выяснил "Яндекс Маркет", у девочек 1–8-х классов самые популярные персонажи на принтах — Анна и Эльза из "Холодного сердца", Котёнок Китти из Hello Kitty, а также Леди Баг и Суперкот из одноимённого мультсериала. Мальчики 1–8-х классов предпочитают товары с персонажами из "Человека-паука", "Трансформеров" и "Тачек".
Среди героев видеоигр у девочек из младших классов наиболее популярны изображения героев из Roblox, Minecraft и Poppy Playtime, у мальчиков — из Minecraft, Brawl Stars и Roblox. Кстати, Minecraft популярен и у детей постарше: товары с героями этой игры покупает большинство учащихся средних классов — 51%.
А что насчёт реальных кумиров? Самыми популярными у школьников 1–8-х классов оказались принты с Егором Кридом, Ольгой Бузовой, Клавой Кокой и Инстасамкой. Самые популярные у школьников блогеры из TikTok — Dream Team, Дина Саева и Лиза Анохина.
Родители же реже покупают детям вещи с принтами знаменитостей и блогеров — старшему поколению больше по душе вымышленные герои.
Сборы в школу, и особенно в первый класс, — волнительное событие как для родителей, так и для учеников. Суетливые взрослые в спешке часто приобретают что-то лишнее или о чём-то забывают. Ранее эксперт в беседе с Лайфом помогла составить чек-лист из того, что нужно проверить, сделать и приобрести к 1 сентября.