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17 августа, 15:56

Человек-паук, Леди Баг, Minecraft и Клава Кока: Чьи изображения школьники хотят видеть на тетрадках и рюкзаках

Школьники выбирают тетради и рюкзаки с изображениями из Minecraft и Hello Kitty

<p>Человек-паук, Клава Кока, Леди Баг. Обложка © Shutterstock, © <a href="https://t.me/klavacoca/1557" target="_blank" rel="noopener noreferrer">t.me / klavacoca </a> © "Леди Баг и Супер-кот", режиссёр Томас Астрюк, сценаристы Синди Морроу, Фред Ленуар / <a href="https://www.kinopoisk.ru/series/958607/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Kinopoisk.ru</a></p>

Человек-паук, Клава Кока, Леди Баг. Обложка © Shutterstock, © t.me / klavacoca © "Леди Баг и Супер-кот", режиссёр Томас Астрюк, сценаристы Синди Морроу, Фред Ленуар / Kinopoisk.ru

Родители и дети вовсю готовятся к новому учебному году, закупая принадлежности к школе. Чаще всего учащиеся начальных классов выбирают рюкзаки, пеналы, дневники, тетради с персонажами мультфильмов, кино, видеоигр, а также с животными. А вот школьники постарше уже отдают предпочтение минимализму и покупают для уроков товары вообще без изображений.

Как выяснил "Яндекс Маркет", у девочек 1–8-х классов самые популярные персонажи на принтах — Анна и Эльза из "Холодного сердца", Котёнок Китти из Hello Kitty, а также Леди Баг и Суперкот из одноимённого мультсериала. Мальчики 1–8-х классов предпочитают товары с персонажами из "Человека-паука", "Трансформеров" и "Тачек".

"Цена подскочит": Родителям рассказали, что для школы важно успеть купить до сентября

"Цена подскочит": Родителям рассказали, что для школы важно успеть купить до сентября

Среди героев видеоигр у девочек из младших классов наиболее популярны изображения героев из Roblox, Minecraft и Poppy Playtime, у мальчиков — из Minecraft, Brawl Stars и Roblox. Кстати, Minecraft популярен и у детей постарше: товары с героями этой игры покупает большинство учащихся средних классов — 51%.

А что насчёт реальных кумиров? Самыми популярными у школьников 1–8-х классов оказались принты с Егором Кридом, Ольгой Бузовой, Клавой Кокой и Инстасамкой. Самые популярные у школьников блогеры из TikTok — Dream Team, Дина Саева и Лиза Анохина.

Родители же реже покупают детям вещи с принтами знаменитостей и блогеров — старшему поколению больше по душе вымышленные герои.

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Сборы в школу, и особенно в первый класс, — волнительное событие как для родителей, так и для учеников. Суетливые взрослые в спешке часто приобретают что-то лишнее или о чём-то забывают. Ранее эксперт в беседе с Лайфом помогла составить чек-лист из того, что нужно проверить, сделать и приобрести к 1 сентября.

Александра Вишнякова
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