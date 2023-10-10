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10 октября, 05:00

Невозможно не смеяться: 10 котиков распались на пиксели, и плохой Интернет тут ни при чём

Усатики обожают наблюдать за своими хозяевами из укромных местечек, будучи уверенными, что их никто никогда не заметит. Но часто, прячась за стеклянными дверьми, котики выдают себя... И поднимают настроение всем вокруг!

"Пиксельная киса", — RegularGovernment.

Фото © Reddit / RegularGovernment

Фото © Reddit / RegularGovernment

"Кажется, с моим котом что-то не так", — LeighaBeans.

Фото © Imgur / LeighaBeans

Фото © Imgur / LeighaBeans

"Котейка распалась на пиксели из-за стекла", — AkiteruSanpaii.

Фото © Reddit / AkiteruSanpaii

Фото © Reddit / AkiteruSanpaii

"Кажется, за мной наблюдают", — LeighaBeans.

Фото © Imgur / LeighaBeans

Фото © Imgur / LeighaBeans

"Мой кот не прогрузился", — benzihex.

Фото © Reddit / benzihex

Фото © Reddit / benzihex

"Может, его ко врачу отвести..." LeighaBeans.

Фото © Imgur / LeighaBeans

Фото © Imgur / LeighaBeans

"Кажется, нужно перезагрузить роутер", — tomyan112.

Фото © Reddit / tomyan112

Фото © Reddit / tomyan112

"Никто: ...

Абсолютно никто: ...

Киски в Японии: :)", — AwesomeHeart.

Фото © Reddit / AwesomeHeart

Фото © Reddit / AwesomeHeart

"Кот превратился в персонажа восьмибитной игры", — hypeddomibw.

Фото © Reddit / hypeddomibw

Фото © Reddit / hypeddomibw

"Катиса в зазеркалье", — LeighaBeans.

Фото © Imgur / LeighaBeans

Фото © Imgur / LeighaBeans

Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

Дьявол ходит в офис: 9 типов раздражающих коллег, которым так и хочется плюнуть в лицо

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Reddit / RegularGovernment , hypeddomibw

Сергей Трофимов
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