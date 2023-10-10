Невозможно не смеяться: 10 котиков распались на пиксели, и плохой Интернет тут ни при чём

Усатики обожают наблюдать за своими хозяевами из укромных местечек, будучи уверенными, что их никто никогда не заметит. Но часто, прячась за стеклянными дверьми, котики выдают себя... И поднимают настроение всем вокруг!