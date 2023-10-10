Невозможно не смеяться: 10 котиков распались на пиксели, и плохой Интернет тут ни при чём
Усатики обожают наблюдать за своими хозяевами из укромных местечек, будучи уверенными, что их никто никогда не заметит. Но часто, прячась за стеклянными дверьми, котики выдают себя... И поднимают настроение всем вокруг!
"Пиксельная киса", — RegularGovernment.
Фото © Reddit / RegularGovernment
"Кажется, с моим котом что-то не так", — LeighaBeans.
"Котейка распалась на пиксели из-за стекла", — AkiteruSanpaii.
Фото © Reddit / AkiteruSanpaii
"Кажется, за мной наблюдают", — LeighaBeans.
"Мой кот не прогрузился", — benzihex.
Фото © Reddit / benzihex
"Может, его ко врачу отвести..." — LeighaBeans.
"Кажется, нужно перезагрузить роутер", — tomyan112.
Фото © Reddit / tomyan112
"Никто: ...
Абсолютно никто: ...
Киски в Японии: :)", — AwesomeHeart.
Фото © Reddit / AwesomeHeart
"Кот превратился в персонажа восьмибитной игры", — hypeddomibw.
Фото © Reddit / hypeddomibw
"Катиса в зазеркалье", — LeighaBeans.
Reddit / RegularGovernment , hypeddomibw