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10 октября, 00:44

Путин присвоил 4-й Краснознамённой армии почётное наименование "гвардейская"

За массовый героизм и отвагу 4-й Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны присвоено почётное наименование "гвардейская". Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

"Присвоить 4-й Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её: 4-я гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", — гласит текст указа.

С этим событием военных поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале.

"Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!" — заявил чиновник.

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Ранее сообщалось, что Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 14-му истребительному авиационному полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

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Алексей Соловьёв
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