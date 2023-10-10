Путин присвоил 4-й Краснознамённой армии почётное наименование "гвардейская"

За массовый героизм и отвагу 4-й Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны присвоено почётное наименование "гвардейская". Соответствующий указ главы государства Владимира Путина опубликован на сайте Кремля.

"Присвоить 4-й Краснознамённой армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её: 4-я гвардейская Краснознамённая армия военно-воздушных сил и противовоздушной обороны", — гласит текст указа.

С этим событием военных поздравил губернатор Ростовской области Василий Голубев в своём телеграм-канале.

"Поздравляю наших воинов! Уверен, что гвардейцы прославленной армии будут и впредь верны присяге, с честью служить Родине, надёжно обеспечивать безопасность жителей Дона и всей нашей страны!" — заявил чиновник.