Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

"Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", — отмечается в тексте указа.

Ранее Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". То решение также было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.