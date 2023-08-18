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18 августа, 11:29

Путин присвоил 14-му истребительному авиаполку наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейский" 14-му истребительному авиационному полку. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

"Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", — отмечается в тексте указа.

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Ранее Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская". То решение также было принято исходя из героизма, отваги, стойкости и мужества, которые были проявлены личным составом бригады в ходе боевых действий по защите Отечества.

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Kremlin.ru

Наталья Исакова
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