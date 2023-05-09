Путин присвоил 291-й артиллерийской бригаде почётное звание "гвардейская"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 291-й артиллерийской бригаде почётного наименования "гвардейская", следует из опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации документа. Он вступает в силу сегодня, 9 мая.

"За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом бригады в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов, присвоить 291-й артиллерийской бригаде почётное наименование "гвардейская", — говорится в нём.