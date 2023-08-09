Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", — сказано в записи.

Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и дальше хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Командованию и личному составу полка президент пожелал здоровья и успехов.