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9 августа, 19:07

Путин присвоил 71-му мотострелковому полку наименование "гвардейский"

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении 71-му мотострелковому полку почётного наименования "гвардейский". Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"Почётное наименование присвоено за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом полка в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов", — сказано в записи.

Путин выразил уверенность, что воины-гвардейцы будут и дальше хранить верность присяге, с честью служить Родине, а также надёжно обеспечивать безопасность и мирную жизнь граждан России. Командованию и личному составу полка президент пожелал здоровья и успехов.

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А ранее Путин указом учредил оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ. Согласно документу, возглавил оргкомитет руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно.

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Kremlin.ru

Артур Лапсаков
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