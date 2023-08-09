Путин указом учредил оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ
Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, возглавил оргкомитет руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно. Теперь он должен в двухмесячный срок утвердить состав.
Напомним, 31 июля Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительство должно за три месяца разработать план мероприятий, в том числе с участием "глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств".
ТАСС / Гавриил Григоров