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9 августа, 13:26

Путин указом учредил оргкомитет по подготовке к 80-й годовщине Победы в ВОВ

Президент России Владимир Путин подписал указ о создании оргкомитета по подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, возглавил оргкомитет руководитель Администрации Президента РФ Антон Вайно. Теперь он должен в двухмесячный срок утвердить состав.

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Напомним, 31 июля Владимир Путин подписал указ о подготовке к празднованию в 2025 году 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Правительство должно за три месяца разработать план мероприятий, в том числе с участием "глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств".

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ТАСС / Гавриил Григоров

Матвей Константинов
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