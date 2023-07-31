Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству начать подготовку плана празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Там говорится, что решение о праздновании юбилея Победы принято с учётом "всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне". Координацией подготовки займётся оргкомитет "Победа".