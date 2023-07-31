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31 июля, 13:39

Путин подписал указ о подготовке празднования 80-й годовщины Победы в ВОВ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, в котором поручил правительству начать подготовку плана празднования 80-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в 2025 году.

Документ опубликован на официальном портале правовой информации. Там говорится, что решение о праздновании юбилея Победы принято с учётом "всемирно-исторического значения победы советского народа в Великой Отечественной войне". Координацией подготовки займётся оргкомитет "Победа".

Правительство должно за три месяца разработать план празднований, в том числе предусмотреть "мероприятия с участием глав иностранных государств и глав правительств иностранных государств".

Экс-разведчик США восхитился Парадом Победы в Москве и призвал американцев "увидеть правду"

Экс-разведчик США восхитился Парадом Победы в Москве и призвал американцев "увидеть правду"

Напомним, в этом году на празднование Дня Победы в Москву прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В ходе мероприятия глава государства Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Он объяснил причину катастрофы на Украине.

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kremlin.ru

Андрей Григорьев
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