Экс-разведчик США восхитился Парадом Победы в Москве и призвал американцев "увидеть правду"

Военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в новом выпуске шоу "Дайте сказать" рассказал о своих эмоциях от Парада Победы на Красной площади в Москве. Американец отметил, что уже много лет наблюдает за этой ежегодной традицией и больше всего его восхищает, что россияне помнят о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции.

"Это не празднование России, это не поклон в сторону России, это радость от коллективной победы над нацистами в рамках коалиции. А моя страна была частью коалиции. Я понимаю, что Советский Союз сыграл ведущую роль. Но мы тоже поучаствовали. У меня дядя точно так же видел, когда 50 сослуживцев его умерли и когда они высаживались в Европе, я видел это кладбище его друзей в Люксембурге. Для меня это совместное празднование. Я бы хотел, чтобы американские солдаты вместе с российскими прошлись по Красной площади и вместе праздновали 9 Мая. Я очень хочу, чтобы моя страна перестала играть в эти глупые игры, чтобы она наконец увидела правду", — отметил Риттер.