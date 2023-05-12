Экс-разведчик США восхитился Парадом Победы в Москве и призвал американцев "увидеть правду"
Экс-разведчик США Риттер восхитился Парадом Победы на Красной площади
Военный эксперт и офицер разведки Корпуса морской пехоты США в отставке Скотт Риттер в новом выпуске шоу "Дайте сказать" рассказал о своих эмоциях от Парада Победы на Красной площади в Москве. Американец отметил, что уже много лет наблюдает за этой ежегодной традицией и больше всего его восхищает, что россияне помнят о вкладе в победу над нацизмом всех стран антигитлеровской коалиции.
Экс-разведчик США Риттер восхитился Парадом Победы на Красной площади. Видео © YouTube / "Дайте сказать"
"Это не празднование России, это не поклон в сторону России, это радость от коллективной победы над нацистами в рамках коалиции. А моя страна была частью коалиции. Я понимаю, что Советский Союз сыграл ведущую роль. Но мы тоже поучаствовали. У меня дядя точно так же видел, когда 50 сослуживцев его умерли и когда они высаживались в Европе, я видел это кладбище его друзей в Люксембурге. Для меня это совместное празднование. Я бы хотел, чтобы американские солдаты вместе с российскими прошлись по Красной площади и вместе праздновали 9 Мая. Я очень хочу, чтобы моя страна перестала играть в эти глупые игры, чтобы она наконец увидела правду", — отметил Риттер.
Бывший американский разведчик также прокомментировал решение об отмене Дня Победы на Украине. По его мнению, тем самым президент этой страны Владимир Зеленский попросту "предал своих же предков", которые погибли на фронте. Сейчас Запад, как считает Риттер, пытается всячески исказить историю. В частности, это демонстрирует замена 9 Мая "ничего не значащим" для граждан Украины Днём Европы.
Напомним, торжественный парад в честь 78-й годовщины Победы в ВОВ прошёл 9 Мая на Красной площади. На празднование в Москву прибыли президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Узбекистана, Белоруссии, Туркмении и премьер Армении. В ходе мероприятия глава государства Владимир Путин сделал несколько важных заявлений. Например, раскрыл планы противников России, которые заключаются в том, чтобы развалить и уничтожить нашу страну. Он объяснил причину катастрофы на Украине, а также заявил о том, что любая идеология превосходства отвратительна и смертоносна.
Кадр из видео YouTube / "Дайте сказать"