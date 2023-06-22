В Петербурге в День скорби почтили память погибших в Великую Отечественную войну

В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби, который приурочен к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург" .

Участие в мероприятии на Пискарёвском кладбище приняли полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Они возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина" вместе с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и представителями федеральных и городских властей.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Мемориальные акции в честь Дня памяти и скорби сегодня прошли во всей стране. В Москве, например, в честь 82-й годовщины начала ВОВ было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны, а в Петербурге в мероприятии приняли участие сотни жителей и гостей города. На Дворцовой площади они зажгли 80 тысяч свечей, которые образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.