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22 июня, 14:03

В Петербурге в День скорби почтили память погибших в Великую Отечественную войну

В Петербурге прошла торжественно-траурная церемония, посвящённая Дню памяти и скорби, который приурочен к 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В Петербурге почтили память погибших в Великую Отечественную войну. Видео © Телеканал "Санкт-Петербург"

Участие в мероприятии на Пискарёвском кладбище приняли полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан и губернатор Северной столицы Александр Беглов. Они возложили венки и цветы к монументу "Мать-Родина" вместе с ветеранами, жителями блокадного Ленинграда и представителями федеральных и городских властей.

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

День памяти и скорби: Как вспоминают день начала Великой Отечественной войны в России

Мемориальные акции в честь Дня памяти и скорби сегодня прошли во всей стране. В Москве, например, в честь 82-й годовщины начала ВОВ было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны, а в Петербурге в мероприятии приняли участие сотни жителей и гостей города. На Дворцовой площади они зажгли 80 тысяч свечей, которые образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.

Также сегодня по традиции президент России Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Он также возложил цветы к стелам городов, которые носят почётное звание городов-героев ВОВ, в том числе и к киевскому монументу. Глава государства посетил Музей Победы, где почтил память павших в сражениях советских воинов, поставив свечу у скульптуры "Скорбящая мать" и осмотрел экспозицию "Zaветам Vерны".

В День памяти и скорби ВЦИОМ выяснил, сколько россиян не помнят дату начала ВОВ

В День памяти и скорби ВЦИОМ выяснил, сколько россиян не помнят дату начала ВОВ

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Телеканал "Санкт-Петербург"

Николь Вербер
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