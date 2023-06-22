В День памяти и скорби ВЦИОМ выяснил, сколько россиян не помнят дату начала ВОВ

Большая часть россиян (75%) помнит дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл среди населения опрос, приуроченный ко Дню памяти и скорби. При этом, как отметили в организации, молодёжь реже давала правильный ответ на вопрос о дате начала вторжения нацистской Германии в СССР.

53% респондентов признались, что ежегодно 22 июня делают что-то особенное. Так, например, это почтение памяти внутри семьи. Такой ответ дали 28%. Из других вариантов — традиционные практики скорби (18%), такие как посещение мемориалов и возложение венков, а также участие в общественных мероприятиях (12%). Ничего не делают в этот день 43% россиян, добавили во ВЦИОМ.

Что касается посещения памятников, связанных с Великой Отечественной войной, то это делает подавляющее большинство россиян (81%). И с 2015 года этот показатель вырос на 8%. Причём выяснилось, что чем старше люди, тем реже они посещают памятники. Во ВЦИОМ это связали с маломобильностью старшего поколения.