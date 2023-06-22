В День памяти и скорби ВЦИОМ выяснил, сколько россиян не помнят дату начала ВОВ
ВЦИОМ: 75% россиян помнят дату начала Великой Отечественной войны
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Большая часть россиян (75%) помнит дату начала Великой Отечественной войны — 22 июня. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который провёл среди населения опрос, приуроченный ко Дню памяти и скорби. При этом, как отметили в организации, молодёжь реже давала правильный ответ на вопрос о дате начала вторжения нацистской Германии в СССР.
53% респондентов признались, что ежегодно 22 июня делают что-то особенное. Так, например, это почтение памяти внутри семьи. Такой ответ дали 28%. Из других вариантов — традиционные практики скорби (18%), такие как посещение мемориалов и возложение венков, а также участие в общественных мероприятиях (12%). Ничего не делают в этот день 43% россиян, добавили во ВЦИОМ.
Что касается посещения памятников, связанных с Великой Отечественной войной, то это делает подавляющее большинство россиян (81%). И с 2015 года этот показатель вырос на 8%. Причём выяснилось, что чем старше люди, тем реже они посещают памятники. Во ВЦИОМ это связали с маломобильностью старшего поколения.
"Состояние памятников — ещё один показатель отношения общества к исторической памяти. Сегодня абсолютное большинство россиян говорят, что памятники, посвящённые Великой Отечественной войне, в их населённом пункте находятся в хорошем состоянии (93%), в 2015 г. так говорили 83%. Только 2% опрошенных сообщили о плохом состоянии памятников", — добавили авторы исследования.
Сегодня по всей стране проходит ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти". Мероприятие посвящено Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В Москве акция прошла у Музея Победы на Поклонной горе, где было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. А на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге зажгли 80 тысяч свечей. Они образовали композицию, символизирующую мемориал "Разорванное кольцо" на Ладожском озере.