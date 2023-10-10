Ракова рассказала, как московским врачам будет помогать искусственный интеллект

В работу столичных врачей планируют внедрить искусственный интеллект. Как рассказала aif.ru заммэра Москвы по социальным вопросам Анастасия Ракова, он поможет при прогнозировании заболеваний, постановке диагноза и дальнейшем лечении.

По словам Раковой, у московской мэрии уже готовы несколько стратегических направлений для развития медицины и по каждому из них идёт активная работа.

"Первое: мы стремимся, чтобы искусственный интеллект стал верным помощником врача при прогнозировании заболеваний, постановке диагнозов и дальнейшем лечении. Второе: мы планируем внедрить таргетное персонализированное лечение с использованием самых современных медицинских технологий и лекарств в максимуме сфер, где такие средства доступны", — сообщила Ракова.

Кроме того, в планах администрации обеспечить пациентов индивидуальным сопровождением и проактивным наблюдением. Также планируется в ближайшие 5–7 лет завершить создание нового каркаса здравоохранения из крупных высокотехнологичных медицинских хабов и сберегающей инфраструктуры амбулаторного звена.