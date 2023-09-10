Регион

Уведомления отключены

10 сентября, 04:37

Первое на ВЭФ соглашение подписано в павильоне Приамурья

Власти Приамурья подписали на ВЭФ первое соглашение о поддержке проектов в медицине

<p>Мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик, которая обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации © <a href="https://economy.amurobl.ru/posts/news/vef-2023-innovatsionnye-proekty-agma-poluchat-podderzhku-pravitelstva-amurskoy-oblasti/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Минэкономразвития Амурской области</a></p>

Мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик, которая обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации © Минэкономразвития Амурской области

Первое соглашение Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано в павильоне Амурской области. Как сообщает Минэкономразвития региона, Приамурье окажет поддержку в продвижении инновационных медицинских проектов, разработанных Амурской государственной медакадемией.

Соглашение подписали зампредседателя правительства региона Павел Пузанов и проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации Амурской государственной медицинской академии Елена Борзенко.

В числе медицинских разработок — "Первое сердце", которое представляет собой брелок в виде одноимённого органа. Его нужно поднести к смартфону, чтобы на нём включилась страница цифрового сервиса с руководством по оказанию первой помощи. Устройство может спасти жизнь человека в экстренной ситуации.

Мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик, которая обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Фото © Минэкономразвития Амурской области

Мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик, которая обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Фото © Минэкономразвития Амурской области

Другая разработка — мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик. Она обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Когда ребёнок совершает правильные действия, у пса загораются глаза.

Эксперты заявили, что подписанное соглашение — важный этап для вуза с точки зрения продвижения и внедрения в медицину нового вида помощи. Особенно это необходимо для Приамурья, где невысокая плотность населения и большие территории.

"Теперь эти инновационные разработки необходимо продвигать и масштабировать, искать инвестора и организовывать производство. Правительство Амурской области вместе с региональным Агентством по привлечению инвестиций окажет здесь всю необходимую поддержку", — пояснил Пузанов.

Бурятские ножи, камчатский вулкан и якутская зима: Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2023

Бурятские ножи, камчатский вулкан и якутская зима: Во Владивостоке стартовал ВЭФ-2023

Напомним, Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдёт во Владивостоке с 10 по 13 сентября. В пленарной сессии примет участие глава государства Владимир Путин. Ранее в Кремле сообщали, что журналисты из недружественных России стран не получили аккредитаций на мероприятие.

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Восточный экономический форум (ВЭФ)
  • Политика России
  • Мировая политика
  • Политика
  • Приморский край
  • Амурская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров