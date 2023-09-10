Первое на ВЭФ соглашение подписано в павильоне Приамурья

Первое соглашение Восточного экономического форума (ВЭФ) было подписано в павильоне Амурской области. Как сообщает Минэкономразвития региона, Приамурье окажет поддержку в продвижении инновационных медицинских проектов, разработанных Амурской государственной медакадемией.

Соглашение подписали зампредседателя правительства региона Павел Пузанов и проректор по стратегическому развитию и цифровой трансформации Амурской государственной медицинской академии Елена Борзенко.

В числе медицинских разработок — "Первое сердце", которое представляет собой брелок в виде одноимённого органа. Его нужно поднести к смартфону, чтобы на нём включилась страница цифрового сервиса с руководством по оказанию первой помощи. Устройство может спасти жизнь человека в экстренной ситуации.

Мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик, которая обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Фото © Минэкономразвития Амурской области

Другая разработка — мягкая игрушка в виде собаки по имени Борзик. Она обучает детей верной технике постановки рук и проведению сердечно-лёгочной реанимации. Когда ребёнок совершает правильные действия, у пса загораются глаза.

Эксперты заявили, что подписанное соглашение — важный этап для вуза с точки зрения продвижения и внедрения в медицину нового вида помощи. Особенно это необходимо для Приамурья, где невысокая плотность населения и большие территории.