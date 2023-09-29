В Госдуме предложили ввести единый стандарт школьной медицины

В России собираются разработать общий стандарт школьной медицины. Такое предложение вице-спикер Госдумы Ирина Яровая направила зампреду правительства Татьяне Голиковой, пишет газета "Известия".

"При сохранении порядка принятия решения регионом об организации деятельности медицинских кабинетов и работе школьных врачей их деятельность должна быть стандартизирована на федеральном уровне и обеспечивать единый подход для реализации этой важной работы", — сказано в письме.

Она подчеркнула, что это решит проблему размытых требований к школьным медицинским работникам. В частности, специалистов должны будут принимать в штат медучреждений вместо образовательных, что обеспечит более высокий и справедливый уровень оплаты труда.

На данный момент школы не обязаны иметь в штате медицинских работников — эта норма носит только рекомендательный характер. В законе хоть и закреплены общие требования к охране здоровья учащихся, но эта работа возложена на образовательное, а не медицинское учреждение. И хотя учебные организации могут набирать в штат медработников, единые стандарты к компетенции этих сотрудников не определены, как и нормы их деятельности.