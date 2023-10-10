Один из самых известных актёров Шри-Ланки умер, врезавшись в слона на пути со съёмок

В Коломбо после продолжительной комы умер актёр театра, кино, ТВ, певец, режиссёр, продюсер и телеведущий Джексон Энтони. Об этом передаёт газета The Island.

На больничной койке актёр оказался ещё 2 июля 2022 года после травмы, полученной во время столкновения автомобиля со слоном в регионе Талава. Тогда он возвращался со съёмок со своим младшим братом Саманом и их другом.

По данным издания, деятель искусств умер в возрасте 65 лет в отделении интенсивной терапии Национальной больницы Коломбо. В коме он провёл 15 месяцев. Прощание с ним пройдёт 10 октября в похоронном бюро Jayaratne Respect Home в Коломбо.

Джексон Энтони является одним из самых популярных актёров Шри-Ланки. Он 16 раз получал национальную награду за лучшую мужскую роль. Актёрскую карьеру начал в 1990-х, а в 1994-м дебютировал как режиссёр.