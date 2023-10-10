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10 октября, 02:26

Один из самых известных актёров Шри-Ланки умер, врезавшись в слона на пути со съёмок

Актёр Джексон Энтони умер после ДТП со слоном, пробыв в коме более года

<p>Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони умер в возрасте 65 лет. Обложка © Х /<a href="https://twitter.com/sanath07/status/1711306595186151931" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> sanath07</a></p>

Актёр из Шри-Ланки Джексон Энтони умер в возрасте 65 лет. Обложка © Х / sanath07

В Коломбо после продолжительной комы умер актёр театра, кино, ТВ, певец, режиссёр, продюсер и телеведущий Джексон Энтони. Об этом передаёт газета The Island.

На больничной койке актёр оказался ещё 2 июля 2022 года после травмы, полученной во время столкновения автомобиля со слоном в регионе Талава. Тогда он возвращался со съёмок со своим младшим братом Саманом и их другом.

По данным издания, деятель искусств умер в возрасте 65 лет в отделении интенсивной терапии Национальной больницы Коломбо. В коме он провёл 15 месяцев. Прощание с ним пройдёт 10 октября в похоронном бюро Jayaratne Respect Home в Коломбо.

Джексон Энтони является одним из самых популярных актёров Шри-Ланки. Он 16 раз получал национальную награду за лучшую мужскую роль. Актёрскую карьеру начал в 1990-х, а в 1994-м дебютировал как режиссёр.

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Актёр из фильмов "Тихий Дон" и "Как закалялась сталь" умер в Луганске

Ранее Лайф писал, что известного актёра иранского происхождения Атилы Песьяни не стало 6 октября. Исполнитель киноролей скончался в Париже после продолжительной болезни.

Алексей Соловьёв
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