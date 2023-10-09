Любовь не за горами: 5 говорящих примет, что романтические отношения скоро постучат в вашу дверь

"Любовь нечаянно нагрянет, когда её совсем не ждёшь", — пелось в известной песне. И верно, она часто приходит к нам в тот самый момент, когда мы её в своей жизни не планируем. Но приближение будущей романтики всё равно можно заметить по народным приметам.

1. Желание сменить гардероб, причёску

Как узнать, что впереди вас ожидает: романтическое знакомство или большая любовь? В народе на этот счёт уже давно есть приметы, одна из них — смена причёски. Фото © Shutterstock

Некоторые женщины могут если не всю жизнь, то долгие годы ходить с одной причёской, носить вещи в определённом стиле. Если вдруг появилось желание постричься или как-то ещё изменить свою внешность, это знак, что скоро могут начаться новые отношения или состоится важное знакомство.

2. Мелкие неприятности

По каким приметам можно понять, что скоро в жизнь придёт любовь. Фото © Shutterstock

Сломанный каблук, ноготь, оторвавшаяся пуговица не могут не расстраивать, но, если верить народным приметам, это добрый знак. Подобные неприятности показывают, что девушкой кто-то заинтересовался, она может рассчитывать на приятное знакомство. Благоприятной приметой считается и порезанный случайно палец — женщина вскоре встретит своего суженого. Череда любых неприятностей предрекает взаимную любовь, проблемы останутся в прошлом, их сменит счастливая пора.

3. Потерянное или найденное украшение

Потерянные или найденные ювелирные изделия, согласно народным приметам, говорят о том, что в вашу жизнь скоро ворвётся любовь. Фото © Shutterstock

Если одинокая женщина потеряла в доме своё украшение, вскоре её ожидает судьбоносная встреча. И наоборот, найденное украшение предвещает встречу с суженым в самом неожиданном месте. Если в доме потерялось колечко, скоро порог дома переступит любимый человек, а потеря серёжки предвещает свадьбу.

4. Повстречать свадебный кортеж

Народные приметы, говорящие, что новая любовь рядом. Фото © Shutterstock

Хорошей приметой считается встретить свадебный кортеж, а также поющих и танцующих цыган. Однако эта ситуация указывает на любовь лишь в том случае, если происходит с человеком впервые.

5. Потерянные тёплые вещи

Если вы потеряли предмет зимнего гардероба, а потом нашли, это знак, указывающий на скорые перемены в личной жизни. Фото © Shutterstock