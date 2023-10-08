Эти 5 вещей мужчина делает лучше любой женщины, как бы та ни старалась

В современном мире мы привыкли думать, что мужчины и женщины равны. Однако очевидно и другое: с чем-то лучше справляются женщины, а в каких-то делах мужчины — профи от рождения. Действительно, исследования показывают, что уровень IQ не зависит от пола. Единственное — мозг мужчины больше, так как они сами по себе крупнее. Так почему некоторые штуки у парней получаются лучше и справляются они с ними гораздо проще? Сейчас узнаем!

1. Мужчины лучше готовят мясо

В чём мужчины лучше женщин? Как минимум в готовке мяса. Видимо, для такой серьёзной добычи нужны крепкие руки, пока дамские заняты салатами. Фото © Shutterstock

В восточных странах мясо на огне готовит только мужчина и не доверяет этот процесс женщине. В Америке и Германии барбекю традиционно занимается супруг, даже если на решётке жарятся сосиски. Во многих семьях России ответственный за мясо (особенно за шашлыки или гриль) — мужчина. Но почему это так? Ведь с древних времён женщина (как хранительница очага) готовит еду для всей семьи из мяса, которое принёс охотник. Мало кто из нас знает об этом, но в топ-50 лучших поваров мира нет ни одной женщины. Однако не потому, что женщины не умеют готовить: это тяжёлая сфера и очень опасная работа, требующая серьёзных физических усилий.

2. Работают с инструментами и мебелью

Это вовсе не удивительно, поскольку мужчины могут легко читать и расшифровывать инструкции. Они делают это так же легко, как женщины читают и понимают модный журнал. К сожалению, дамы мало что могут сделать, чтобы это изменить, поскольку понимание того, как всё работает, является частью их врождённой природы. Кстати, норвежские психологи тоже заинтересовались этим вопросом и решили выяснить, мужчины или женщины лучше собирают мебель. Извините, девушки, но оказалось, что кавалеры делают это в среднем быстрее и правильнее. Испытуемые соорудили столик на колёсиках, пока дамы только пытались…

3. Мужчины лучше ориентируются в пространстве

В чём мужчины превосходят женщин? Самец может быстро обрабатывать информацию, которая изложена абстрактным способом. Например, в картах. Это помогает им лучше ориентироваться в местности. Фото © Shutterstock

Неврологи использовали МРТ, чтобы изучить мозг тысячи добровольцев. Исследование показало, что мужчины более сильные и лучшие в координации и ориентации в пространстве. Женщины более интуитивны, руководствуются эмоциональным интеллектом и имеют лучшую память на слова и лица.

4. Идут вверх по карьерной лестнице

Хотя в последнее время разрыв сократился, женщинам по-прежнему приходится догонять во многих областях, особенно в технических. А ещё им трудно занимать должность генерального директора в мире, где доминируют мужчины. Дело в том, что на профессиональном уровне парни осмеливаются проявлять больше инициатив, чем дамы, поскольку более прямолинейны и не боятся говорить открыто. Например, не ждут так долго, как женщины, прежде чем просить о повышении зарплаты. Но при этом прекрасный пол гораздо более осторожен, поскольку опасается нестабильности любого рода. Таким образом, проекты женщин, как правило, более устойчивы.

5. Лучше пишут

Что мужчины делают лучше женщин? Например, они, как правило, хорошие писатели. Фото © Shutterstock