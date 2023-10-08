Россиянам рассказали о праздниках 11 октября и о том, как уберечь себя от бед в этот день

11 октября празднуется Собор преподобных отцов Киево-Печерских, почивающих в Ближних пещерах, а также чествуется один из главных персонажей русских былин — святой Илья Муромец. Как уберечься от бед в этот день и узнать погоду на предстоящую зиму, рассказала "Вечерняя Москва".

Издавна в этот день люди старались не выходить из дома, а женщины бросали все дела. Считалось, что в это время опасно есть ягоды, так как за три дня до Покрова на них плюёт дьявол — и можно заболеть или даже умереть.

Раньше 11 октября с помощью примет определяли погоду на будущее. Считалось, что если куры нахохлились и подняли перья, то стоит ждать похолодания, а если лист с берёзы и дуба нечисто опадает, то зима будет суровой. Также, согласно примете, если птицы низко к земле летят, зима будет ранней и холодной.

В День Ильи Муромца отмечают именины: Александр, Алексей, Анатолий, Анна, Антон, Афанасий, Валентин, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Иван, Илларион, Илья, Кирилл, Макар, Мария, Марк, Матвей, Моисей, Николай, Прохор, Сергей, Семён, Фёдор, Ульяна.