Никаких зажигалок: Россиянам рассказали, как правильно ставить свечи в храме

Священники считают, что свеча — обращение к Богу. Многие отмечают, что старейшая традиция ставить свечки в церкви — символ стремления к Божественному свету. Журналисты РИА "ФедералПресс" рассказали, как правильно их устанавливать.

Первым делом нужно правильно выбрать время. Свечи принято ставить до или после службы, чтобы не мешать другим во время неё. Купить свечку необходимо в лавке при храме. Свечи, купленные на маркетплейсе или в супермаркете, не подойдут.

Для свечей в церкви отведены определённые места. Но если есть сомнения, всегда можно обратиться за помощью к служителям храма. Священнослужители также советуют читать молитву во время установки.

Чтобы обезопасить себя и других прихожан, нужно соблюдать несколько правил. Необходимо зажигать свечу от соседних или от лампады. От них же нужно подпалить низ, чтобы закрепить свечу в лунке. Зажигалками в таких случаях пользоваться запрещено.

Эксперты советуют ставить свечи ближе к центру, чтобы освободить место другим. Свечи нельзя вытаскивать из подсвечников. Если же для вашей не осталось места, следует отдать её сотрудникам храма.