Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

Самый известный православный праздник, который верующие отмечают в октябре 2023 года, — Покров Пресвятой Богородицы. Он самый важный в этом месяце, несмотря на то что не входит в число 12 главных церковных торжеств: события, которым посвящён этот праздник, произошли уже после вознесения Божией Матери. Однако на десятый месяц года приходятся и другие важные церковные торжества. В этом месяце на каждую дату выпадает как минимум по одному церковному православному празднику, а всего в октябре их отмечается 107. Знакомим наших читателей с основными православными праздниками октября.