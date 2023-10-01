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Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023

Во второй осенний месяц верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День Иверской иконы Божией Матери и вспоминают апостола и евангелиста Луку. Всего в октябре отмечается 107 православных церковных праздников. Листаем церковный календарь вместе с Life.ru.

30 сентября, 21:01
<p>В октябре православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День Иверской иконы Божией Матери и вспоминают апостола и евангелиста Луку. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин</p>

В октябре православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День Иверской иконы Божией Матери и вспоминают апостола и евангелиста Луку. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

Самый известный православный праздник, который верующие отмечают в октябре 2023 года, — Покров Пресвятой Богородицы. Он самый важный в этом месяце, несмотря на то что не входит в число 12 главных церковных торжеств: события, которым посвящён этот праздник, произошли уже после вознесения Божией Матери. Однако на десятый месяц года приходятся и другие важные церковные торжества. В этом месяце на каждую дату выпадает как минимум по одному церковному православному празднику, а всего в октябре их отмечается 107. Знакомим наших читателей с основными православными праздниками октября.

Календарь церковных праздников на октябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Календарь церковных праздников на октябрь 2023 года. Инфографика © LIFE

Полный календарь церковных праздников на октябрь 2023 года

1 октября, воскресенье:

  • День памяти преподобных Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской и епископа Евмения Гортинского.

2 октября, понедельник:

  • Вспоминаем смоленского князя Феодора Ростиславича Чёрного и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, а также мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.

3 октября, вторник:

  • День благоверного князя Олега Брянского.

4 октября, среда:

  • Празднуем обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита.

5 октября, четверг:

  • День пророка Ионы.

6 октября, пятница:

  • Зачатие святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.

7 октября, суббота:

  • День преподобного мученика Галактиона Вологодского.

8 октября, воскресенье:

  • Преставление преподобного Сергия Радонежского, а также перенесение мощей Казанского и Свияжского архиепископа Германа.

9 октября, понедельник:

  • День святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России, а также преставление Иоанна Богослова.

10 октября, вторник:

  • Вспоминаем мученика Каллистрата и дружину его.

11 октября, среда:

  • День епископа Харитона Исповедника.

12 октября, четверг:

  • День памяти Рижского и Латвийского архиепископа Иоанна.

13 октября, пятница:

  • День священномученика Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, а также святителя Михаила, первого митрополита Киевского.

Фильм о Покрове Пресвятой Богородицы — главном христианском празднике в октябре 2023 года. Видео © YouTube / Студия "Неофит"

14 октября, суббота:

15 октября, воскресенье:

  • День памяти благоверной княгини Анны Кашинской.

16 октября, понедельник:

  • День ярославского митрополита Агафангела.

17 октября, вторник:

  • Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.

18 октября, среда:

  • День святителей Петра, Алексия, Ионы и других всея России чудотворцев.

19 октября, четверг:

  • День апостола Фомы.

20 октября, пятница:

  • День мучеников Сергия и Вакха.

21 октября, суббота:

  • Вспоминаем преподобных архимандрита Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской.

Молитва Иверской иконе Божией Матери — заступнице православных верующих в октябре 2023 года. Видео © YouTube/ Молитвы на все случаи жизни

22 октября, воскресенье:

  • День апостола Иакова Алфеева.

23 октября, понедельник:

  • День мучеников Евлампия и Евлампии.

24 октября, вторник:

  • День памяти епископа Никейского Феофана.

25 октября, среда:

  • День игумена Амфилохия Глушицкого.

26 октября, четверг:

  • Праздник Иверской иконы Божией Матери.

27 октября, пятница:

  • Вспоминаем мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.

28 октября, суббота:

  • День епископа Ковровского Афанасия.

29 октября, воскресенье:

  • День мученика Лонгина-сотника.

30 октября, понедельник:

  • День пророка Осии.

31 октября, вторник:

  • День апостола и евангелиста Луки, а также обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.

Православные посты в октябре – 2023

В октябре нет православных праздников, которые предполагают пост. Однако, как и в другие месяцы, среди православных христиан принято держать пост каждую среду и пятницу.

Авторы
Андрей Соколов
Андрей Соколов

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