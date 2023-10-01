Православные праздники в октябре: Церковный календарь – 2023
Во второй осенний месяц верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День Иверской иконы Божией Матери и вспоминают апостола и евангелиста Луку. Всего в октябре отмечается 107 православных церковных праздников. Листаем церковный календарь вместе с Life.ru.
В октябре православные верующие отмечают Покров Пресвятой Богородицы, День Иверской иконы Божией Матери и вспоминают апостола и евангелиста Луку. Обложка © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
Самый известный православный праздник, который верующие отмечают в октябре 2023 года, — Покров Пресвятой Богородицы. Он самый важный в этом месяце, несмотря на то что не входит в число 12 главных церковных торжеств: события, которым посвящён этот праздник, произошли уже после вознесения Божией Матери. Однако на десятый месяц года приходятся и другие важные церковные торжества. В этом месяце на каждую дату выпадает как минимум по одному церковному православному празднику, а всего в октябре их отмечается 107. Знакомим наших читателей с основными православными праздниками октября.
Календарь церковных праздников на октябрь 2023 года. Инфографика © LIFE
Полный календарь церковных праздников на октябрь 2023 года
1 октября, воскресенье:
- День памяти преподобных Евфросинии (в миру Феодулии) Суздальской и епископа Евмения Гортинского.
2 октября, понедельник:
- Вспоминаем смоленского князя Феодора Ростиславича Чёрного и чад его Давида и Константина, Ярославских чудотворцев, а также мучеников Трофима, Савватия и Доримедонта.
3 октября, вторник:
- День благоверного князя Олега Брянского.
4 октября, среда:
- Празднуем обретение мощей святителя Димитрия Ростовского, митрополита.
5 октября, четверг:
- День пророка Ионы.
6 октября, пятница:
- Зачатие святого пророка Иоанна Предтечи, Крестителя Господня.
7 октября, суббота:
- День преподобного мученика Галактиона Вологодского.
8 октября, воскресенье:
- Преставление преподобного Сергия Радонежского, а также перенесение мощей Казанского и Свияжского архиепископа Германа.
9 октября, понедельник:
- День святителя Тихона (Белавина), патриарха Московского и всея России, а также преставление Иоанна Богослова.
10 октября, вторник:
- Вспоминаем мученика Каллистрата и дружину его.
11 октября, среда:
- День епископа Харитона Исповедника.
12 октября, четверг:
- День памяти Рижского и Латвийского архиепископа Иоанна.
13 октября, пятница:
- День священномученика Григория Пельшемского, Вологодского чудотворца, а также святителя Михаила, первого митрополита Киевского.
Фильм о Покрове Пресвятой Богородицы — главном христианском празднике в октябре 2023 года. Видео © YouTube / Студия "Неофит"
14 октября, суббота:
- Покров Пресвятой Богородицы, а также празднование в честь Хитона Господня и Столпа Животворящего.
15 октября, воскресенье:
- День памяти благоверной княгини Анны Кашинской.
16 октября, понедельник:
- День ярославского митрополита Агафангела.
17 октября, вторник:
- Обретение мощей святителей Гурия, архиепископа Казанского и Варсонофия, епископа Тверского.
18 октября, среда:
- День святителей Петра, Алексия, Ионы и других всея России чудотворцев.
19 октября, четверг:
- День апостола Фомы.
20 октября, пятница:
- День мучеников Сергия и Вакха.
21 октября, суббота:
- Вспоминаем преподобных архимандрита Трифона Вятского и Пелагии Антиохийской.
Молитва Иверской иконе Божией Матери — заступнице православных верующих в октябре 2023 года. Видео © YouTube/ Молитвы на все случаи жизни
22 октября, воскресенье:
- День апостола Иакова Алфеева.
23 октября, понедельник:
- День мучеников Евлампия и Евлампии.
24 октября, вторник:
- День памяти епископа Никейского Феофана.
25 октября, среда:
- День игумена Амфилохия Глушицкого.
26 октября, четверг:
- Праздник Иверской иконы Божией Матери.
27 октября, пятница:
- Вспоминаем мучеников Назария, Гервасия, Протасия и Келсия.
28 октября, суббота:
- День епископа Ковровского Афанасия.
29 октября, воскресенье:
- День мученика Лонгина-сотника.
30 октября, понедельник:
- День пророка Осии.
31 октября, вторник:
- День апостола и евангелиста Луки, а также обретение мощей преподобного Иосифа, игумена Волоцкого.
Православные посты в октябре – 2023
В октябре нет православных праздников, которые предполагают пост. Однако, как и в другие месяцы, среди православных христиан принято держать пост каждую среду и пятницу.