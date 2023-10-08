Истинная суть отношений и любви в 13 цитатах великого Омара Хайяма

У всех бывают непростые времена: ссоры с партнёром, угрозы расставания, недопонимание или же банальное желание всё прекратить. Но прежде чем сделать шаг, о котором вы можете пожалеть, предлагаем вспомнить высказывания знаменитого поэта древности. Кому, как не Хайяму, знать все тонкости человеческой души. Эти цитаты помогут вам посмотреть на ситуацию со стороны, понять что-то новое для себя, возможно, даже изменить изначальное мнение. Ведь иногда, чтобы в любви всё было без проблем, стоит соблюдать определённые негласные правила. Если о них забыли, то строки персидского философа вам об этом напомнят.

Омар Хайям — знаменитый персидский философ, математик, астроном и поэт. Мир уже давно знает его мудрые высказывания, которые никогда не теряют актуальности.

1. Чем за общее счастье без толку страдать — / Лучше счастье кому-нибудь близкому дать. / Лучше друга к себе привязать добротою, / Чем от пут человечество освобождать.

2. Как часто, в жизни ошибаясь, теряем тех, кем дорожим. / Чужим понравиться стараясь, порой от ближнего бежим. / Возносим тех, кто нас не стоит, а самых верных предаём. / Кто нас так любит, обижаем, и сами извинений ждём.

3. В том не любовь, кто буйством не томим. / В том хворостинок отсырелых дым. / Любовь — костёр, пылающий, бессонный… / Влюблённый ранен. Он неисцелим!

Великие цитаты мудреца Омара Хайяма о любви и отношениях. Фото © Wikipedia

4. Влюблённый! В горестях любви / На помощь небо не зови! / Оно, поверь моим словам, / В любви бессильней, чем ты сам.

5. Чтоб мудро жизнь прожить, знать надобно немало, / Два важных правила запомни для начала: / Ты лучше голодай, чем что попало есть, / И лучше будь один, чем вместе с кем попало.

6. Хочешь тронуть розу — рук иссечь не бойся, / Хочешь пить — с похмелья хворым слечь не бойся. / А любви прекрасной, трепетной и страстной / Хочешь — понапрасну сердце сжечь не бойся!

Омар Хайям о любви: цитаты, высказывания, афоризмы. Фото © Wikipedia

7. Счастье найти не так просто. / Всем распознать не дано. / Счастье без веса, без роста… / В сердце весомо оно.

8. Любовь вначале — ласкова всегда. / В воспоминаньях — ласкова всегда. / А любишь — боль! И с жадностью друг друга / Терзаем мы и мучаем всегда.

9. Я думаю, что лучше одиноким быть, / Чем жар души кому-нибудь дарить. / Бесценный дар отдав кому попало, / Родного встретив, не сумеешь полюбить.

10. Мир любви обрести без терзаний нельзя, / Путь любви отвести по желанью нельзя. / И пока от страданья не станешь согбенным, / Суть его донести до сознанья — нельзя!

Бессмертные высказывания и стихи Омара Хайяма о любви и отношениях. Фото © Wikipedia

11. Что от страсти к тебе я, страдая, вкусил? / Днём и ночью я боль и несчастье сносил, / Моё сердце в крови, и душа исстрадалась, / И глаза мои влажны, а сам я — без сил.

12. В этом мире любовь — украшенье людей; / Быть лишённым любви — это быть без друзей. / Тот, чьё сердце к напитку любви не прильнуло, / Тот осёл, хоть не носит ослиных ушей!