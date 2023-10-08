10 котеек, которые вернулись домой, хотя хозяева уже отчаялись ждать

"Мой кот пропал 11 лет назад, а сегодня вернулся!" — astrovscosmo.

Фото © Reddit / astrovscosmo

"Наш кот пропал год назад. Мы с женой нашли его во время прогулки на велосипедах. Как только он услышал мой голос, то примчался к нам в слезах. Вот оно — счастье!" — JohnnyBeFree.

Фото © Reddit / JohnnyBeFree

"Кот вернулся домой после того, как жил на улице почти год! Правда, сейчас он выглядит каким-то грустным. Что мне делать?" — Elegant-Operation-16.

Фото © Reddit / Elegant-Operation-16

"Мой Зуко вернулся домой после почти 9-месячного отсутствия!" — glock2glock.

Фото © Reddit / glock2glock

"После полутора дней поисков она снова дома!" — hakijaaa.

Фото © Reddit / hakijaaa

"После 150 объявлений "Пропал кот" и бесчисленных слёз Долорес наконец-то вернулась домой целая и невредимая", — Gengar_pl.

Фото © Reddit / Gengar_pl

"Моя прекрасная кошечка Мэг, пропавшая без вести шесть месяцев назад, только что вернулась домой!!! Немного радости в это сумасшедшее время", — jamezo10.

Фото © Reddit / jamezo10

"Мой кот пропал на два дня, поэтому я разместил объявление в Интернете. Буквально через пять минут после этого хвостатый вернулся сам. А ещё через полчаса пришёл мой сосед и... Тоже отдал мне моего кота. По его мнению. Теперь у меня два идентичных кота", — teoman_asyn.

Фото © Reddit / teoman_asyn

"Мой кот вернулся сегодня домой после 5-месячного отсутствия. Просто хотел поделиться хорошими новостями", — Jonsbastard.

Фото © Reddit / Jonsbastard

"После почти недельного отсутствия. Добро пожаловать домой, Шэдоу", — GroundedKush.