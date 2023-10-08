Депутаты Госдумы добираются до работы на служебном автобусе, специальном такси, личном автомобиле и даже на мотоцикле. Об этом пишет "Газета.Ru", пообщавшись с парламентариями.

"Вариантов добраться до Думы у депутатов-немосквичей несколько. Это служебный автобус, который курсирует в пленарные недели по расписанию между двумя домами со служебными квартирами и Госдумой. Служебная машина — это что-то вроде думского такси, которое депутат может вызвать", — пояснил зампред Комитета Госдумы по региональной политике и местному самоуправлению Михаил Матвеев.

Можно приезжать и на личном авто, однако для парковки возле Думы понадобится пропуск. Сам Матвеев пользуется всеми видами транспорта, за исключением метро, которое находится далеко от его дома. А вот председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Бадма Башанкаев предпочитает объезжать пробки на мотоцикле, так он попадает на работу вовремя.

Он рассказал, что помимо депутатской работы продолжает трудиться врачом. Поэтому мотоцикл помогает ему быстро добираться до больницы к пациентам, а затем возвращаться в Думу. А вот член Комитета по охране здоровья Михаил Кизеев любит ходить пешком, он назвал своей нормой десять тысяч шагов ежедневно, но для скорости приходится также пользоваться автобусом или метро.