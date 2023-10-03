В Госдуме сравнили западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби"

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал абсурдом извинения первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за допуск юношеских сборных России до соревнований. Парламентарий сравнил западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби", которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть.

"Спортивный чиновник высокого ранга извиняется за идею допустить спортсменов на соревнования! Вообще, западные спортивные чиновники в последнее время больше напоминают известную субстанцию в проруби, которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть. Создаётся впечатление, что им наплевать на развитие спорта, на судьбу молодого поколения, главное — это угодить чиновникам своих государств и угадать их капризы на данный момент, — отметил собеседник Лайфа. — Считаю такие заявления ужасными и позорящими саму должность Нильссона".