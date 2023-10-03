В Госдуме сравнили западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби"
Депутат Хамитов назвал абсурдом извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян
Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал абсурдом извинения первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за допуск юношеских сборных России до соревнований. Парламентарий сравнил западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби", которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть.
"Спортивный чиновник высокого ранга извиняется за идею допустить спортсменов на соревнования! Вообще, западные спортивные чиновники в последнее время больше напоминают известную субстанцию в проруби, которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть. Создаётся впечатление, что им наплевать на развитие спорта, на судьбу молодого поколения, главное — это угодить чиновникам своих государств и угадать их капризы на данный момент, — отметил собеседник Лайфа. — Считаю такие заявления ужасными и позорящими саму должность Нильссона".
Хамитов добавил, что российские спортсмены уже с юных лет столкнулись с двуличием и лицемерием Запада: сначала их обнадёжили и воодушевили, а потом лишили и возможности выступить, и самой надежды на то, что их мастерство вообще кому-то нужно.
Напомним, что 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации — без гимна, флага и национальной символики. Но ряд стран отказались играть с россиянами. После этого первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за позицию по допуску юношеских сборных РФ и захотел проверить, правильно ли освобождать от наказания детей за деяния, совершённые взрослыми.
ТАСС / dpa / picture-alliance / Thomas Boecker