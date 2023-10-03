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3 октября, 13:58

В Госдуме сравнили западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби"

Депутат Хамитов назвал абсурдом извинения вице-президента УЕФА за допуск россиян

Депутат Госдумы Амир Хамитов назвал абсурдом извинения первого вице-президента УЕФА Карла-Эрика Нильссона за допуск юношеских сборных России до соревнований. Парламентарий сравнил западных спортивных чиновников с "известной субстанцией в проруби", которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть.

"Спортивный чиновник высокого ранга извиняется за идею допустить спортсменов на соревнования! Вообще, западные спортивные чиновники в последнее время больше напоминают известную субстанцию в проруби, которая никак не может определиться, в какую сторону ей плыть. Создаётся впечатление, что им наплевать на развитие спорта, на судьбу молодого поколения, главное — это угодить чиновникам своих государств и угадать их капризы на данный момент", — отметил собеседник Лайфа. "Считаю такие заявления ужасными и позорящими саму должность Нильссона".

Хамитов добавил, что российские спортсмены уже с юных лет столкнулись с двуличием и лицемерием Запада: сначала их обнадёжили и воодушевили, а потом лишили и возможности выступить, и самой надежды на то, что их мастерство вообще кому-то нужно.

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Напомним, что 27 сентября в УЕФА разрешили сборным России до 17 лет играть на своих турнирах под эгидой ассоциации — без гимна, флага и национальной символики. Но ряд стран отказались играть с россиянами. После этого первый вице-президент УЕФА Карл-Эрик Нильссон извинился за позицию по допуску юношеских сборных РФ и захотел проверить, правильно ли освобождать от наказания детей за деяния, совершённые взрослыми.

Обложка ©

ТАСС / dpa / picture-alliance / Thomas Boecker

Ольга Годуненко
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