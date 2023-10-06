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Регион
Опубликовано 6 октября 2023, 10:02
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В Госдуме предложили депутатам и чиновникам переводить 2% дохода на нужды СВО

Депутат Лантратова призвала коллег и госслужащих отдавать 2% дохода на СВО

Российские депутаты и госслужащие должны добровольно переводить 2% своего дохода на поддержку спецоперации. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, обратившись к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. С текстом письма ознакомились в ТАСС.

"Предлагается рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки "Вклад в победу", в рамках которой 2% ежемесячного дохода депутатов Государственной думы <…> будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества", — говорится в документе.

Нововведение также должно коснуться депутатов разного уровня власти, государственных служащих в должности руководителей, а также глав федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций. Лантратова отметила, что многие россияне помогают фронту, поэтому чиновники "должны быть в авангарде патриотического движения". Она подчеркнула, что некоторые политики действительно не остались в стороне.

По мнению Лантратовой, в проекте "Вклад в победу" особенно должны участвовать те госслужащие, в семьях которых среднедушевой доход превышает размер трёх прожиточных минимумов.

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Ранее сообщалось, что Генпрокуратура в круглосуточном режиме следит за соблюдением законодательства в отношении военнослужащих, мобилизованных и членов их семей. Речь идёт об обращениях по предоставлению соответствующей поддержки от государства.

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ТАСС / Марат Абулхатин

Татьяна Миссуми
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