В Госдуме предложили депутатам и чиновникам переводить 2% дохода на нужды СВО

Российские депутаты и госслужащие должны добровольно переводить 2% своего дохода на поддержку спецоперации. С такой инициативой выступила первый зампред Комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова, обратившись к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину. С текстом письма ознакомились в ТАСС.

"Предлагается рассмотреть возможность создания добровольной благотворительной подписки "Вклад в победу", в рамках которой 2% ежемесячного дохода депутатов Государственной думы <…> будут перечисляться в фонд "Защитники Отечества", — говорится в документе.

Нововведение также должно коснуться депутатов разного уровня власти, государственных служащих в должности руководителей, а также глав федеральных бюджетных учреждений и госкорпораций. Лантратова отметила, что многие россияне помогают фронту, поэтому чиновники "должны быть в авангарде патриотического движения". Она подчеркнула, что некоторые политики действительно не остались в стороне.

По мнению Лантратовой, в проекте "Вклад в победу" особенно должны участвовать те госслужащие, в семьях которых среднедушевой доход превышает размер трёх прожиточных минимумов.