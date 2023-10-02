Путин поручил главе Северной Осетии держать на контроле тему помощи бойцам СВО
Президент РФ Владимир Путин с главой Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Фото © kremlin
Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Глава государства поставил перед ним задачу — постоянно держать на контроле вопрос поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.
"Я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причём личное внимание. И к семьям ребят", — обратился президент к Меняйло.
Глава республики ответил: "Обязательно!" Меняйло доложил о том, что в регионе ведётся работа по социальному обеспечению семей бойцов СВО. После объявления частичной мобилизации в Северной Осетии было принято решение сформировать социальные паспорта на всех мобилизованных, добровольцев и действующих военнослужащих, которые получили тяжёлые увечья. К данному моменту оформлено более 3000 социальных паспортов. За каждой семьёй закреплён соцработник.
Также, по словам Меняйло, с 1 июня в республике развернули филиал фонда "Защитники Отечества", который уже работает в полную силу. В адрес организации поступило порядка 1100 обращений, все они на сегодня реализованы.
А 28 сентября Путин принял в Кремле главу Чечни Рамзана Кадырова. Стороны обсудили ситуацию в республике и в зоне спецоперации. Российский лидер через Кадырова передал наилучшие пожелания чеченским бойцам, которые сейчас находятся на передовой. Глава Чечни позже сообщил, что Путин поддержал строительство мечети в Южном Бутове.