Путин поручил главе Северной Осетии держать на контроле тему помощи бойцам СВО

Президент России Владимир Путин встретился в Кремле с руководителем Республики Северная Осетия — Алания Сергеем Меняйло. Глава государства поставил перед ним задачу — постоянно держать на контроле вопрос поддержки участников специальной военной операции (СВО) и их семей.

"Я вас прошу сохранять внимание к этой теме. Это важнейшая тема для нас, для страны и для ребят, которые на передовой находятся, поэтому сохраняйте, пожалуйста, внимание, причём личное внимание. И к семьям ребят", — обратился президент к Меняйло.

Глава республики ответил: "Обязательно!" Меняйло доложил о том, что в регионе ведётся работа по социальному обеспечению семей бойцов СВО. После объявления частичной мобилизации в Северной Осетии было принято решение сформировать социальные паспорта на всех мобилизованных, добровольцев и действующих военнослужащих, которые получили тяжёлые увечья. К данному моменту оформлено более 3000 социальных паспортов. За каждой семьёй закреплён соцработник.