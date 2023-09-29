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Опубликовано 29 сентября 2023, 10:50

В Кремле уточнили, что Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым

Путин обсудил с Евкуровым и Трошевым работу по поддержке бойцов СВО

Президент России Владимир Путин на встрече с замминистра обороны РФ Юнус-Беком Евкуровым и полковником в отставке Андреем Трошевым обсуждал работу по обеспечению всех участников спецоперации равными мерами поддержки.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков уточнил, что президент неоднократно поднимал эту тему.

"И именно на это обращал внимание в том числе и на этой встрече президент. Эта работа проводится, большое количество добровольцев. Эту работу нужно организовывать, нужно в первую очередь синхронизировать с Минобороны. Как раз в этом плане разговор сегодня и вёлся", — отметил представитель Кремля.

Песков также утончил, что присутствовавший на встрече Андрей Трошев сейчас работает в Минобороны, но точную его должность не назвал.

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Напомним, накануне вечером в Кремле президент РФ Владимир Путин встретился с заместителем министра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым, который ранее занимал пост начальника штаба "Группы Вагнера". Они обсудили вопросы социального характера, в частности поддержку всех российских бойцов, находящихся в зоне СВО, вне зависимости от их статуса, а также формирование добровольческих подразделений. Как рассказал Лайфу источник, Андрей Трошев будет обеспечивать связь между добровольческими структурами и Минобороны.

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Kremlin.ru

Александра Вишнякова
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