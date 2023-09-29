Песков: Вопрос о возвращении бойцов ЧВК "Вагнер" на СВО нужно задавать Минобороны

Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в специальной военной операции необходимо направить в Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", — уточнил представитель Кремля.