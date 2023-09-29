ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 сентября 2023, 10:43

Песков: Вопрос о возвращении бойцов ЧВК "Вагнер" на СВО нужно задавать Минобороны

Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в специальной военной операции необходимо направить в Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", — уточнил представитель Кремля.

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО
Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что России необходимо повышать расходы на оборону. Это необходимо, поскольку сейчас страна живёт в условиях развязанной против неё гибридной войны. По его словам, СВО требует высоких расходов.

BannerImage

LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • ЧВК "Вагнер"
  • Дмитрий Песков
  • Минобороны РФ
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar