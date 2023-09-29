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29 сентября, 10:43

Песков: Вопрос о возвращении бойцов ЧВК "Вагнер" на СВО нужно задавать Минобороны

Вопрос о возможности возвращения бойцов ЧВК "Вагнер" к участию в специальной военной операции необходимо направить в Минобороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"На этот вопрос может ответить только Минобороны, поэтому я рекомендую вам обратиться туда с этим вопросом", — уточнил представитель Кремля.

Путин: Соцгарантии должны быть одинаковыми для всех участников СВО

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Ранее Дмитрий Песков заявил о том, что России необходимо повышать расходы на оборону. Это необходимо, поскольку сейчас страна живёт в условиях развязанной против неё гибридной войны. По его словам, СВО требует высоких расходов.

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LIFE / Павел Баранов

Илья Суриков
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