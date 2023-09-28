Песков рассказал, на что России надо повысить расходы

России необходимо повышать расходы на оборону, так как сейчас страна живёт в условиях развязанной против неё гибридной войны. Такое мнение выразил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, говоря о проекте бюджета в беседе с журналистами.

"Такое повышение абсолютно необходимо, потому что мы живём в состоянии гибридной войны. Мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов", — заметил он.

Как сообщал Лайф, в проекте бюджета РФ на 2024–2026 годы приоритет отдан соцподдержке и обороне. Кроме того, он предусматривает технологическое развитие и расширение инфраструктуры. Напомним, Правительство РФ на прошлой неделе одобрило проект федерального бюджета на следующие три года — с 2024-го по 2026-й. Ожидается, что в следующем году доходы в федеральную казну составят 35 трлн рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Показатели расходов — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн соответственно. Теперь проект должен рассмотреть парламент и утвердить президент.