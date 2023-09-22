Правительство одобрило проект федерального бюджета на 2024–2026 годы

Правительство России одобрило проект федерального бюджета на следующие три года — с 2024-го по 2026-й. Об этом сообщает пресс-служба кабинета министров в своём телеграм-канале.

"Законопроект о федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов одобрен на заседании правительства", — говорится в сообщении.

В следующем году прогнозируются доходы федеральной казны в размере 35 триллионов рублей, в 2025-м — 33,5 трлн, в 2026-м — 34,1 трлн. Показатели расходов — 36,6 трлн, 34,4 трлн и 35,6 трлн соответственно. Следовательно, дефицит может составить 1,6 трлн, 0,9 трлн, 1,5 трлн рублей. Премьер-министр Михаил Мишустин ранее отмечал, что власти России постараются минимизировать дефицит настолько, насколько это возможно.

Теперь правительство обязано до 1 октября внести проект бюджета в Госдуму. После рассмотрения парламентом его должен утвердить президент.