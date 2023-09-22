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22 сентября, 13:25

Мишустин: Не связанные с нефтью и газом доходы бюджета вдвое превысят сырьевые

Ненефтегазовые доходы федерального бюджета в 2024 году могут быть вдвое больше сырьевых. Такими ожиданиями поделился премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров в пятницу, 22 сентября.

Он отметил, что в следующем году доходы федерального бюджета ожидаются на уровне 35 трлн рублей.

"Ненефтегазовые поступления при этом должны вдвое превысить нефтегазовые", — уточнил глава кабмина.

России удалось нарастить доходы, не связанные с нефтью и газом

России удалось нарастить доходы, не связанные с нефтью и газом

Ранее Лайф писал, что проект федерального бюджета на новую трёхлетку свёрстан с дефицитом. Превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей. Доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей — в 2024 году, 33,5 трлн рублей — в 2025-м и 34,1 трлн рублей — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.

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kremlin.ru

Марина Калегина
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