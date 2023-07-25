России удалось нарастить доходы, не связанные с нефтью и газом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось существенно нарастить доходы вне нефтегазовой сферы. За шесть месяцев они выросли сразу на 17,8%. Об этом глава государства сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли — на 17,8%, причём по итогам второго квартала темп составил 43,5%", — заявил Путин.

Он называл хорошей динамику в обрабатывающих отраслях. А всё это в целом говорит об укреплении реального сектора, расширении отечественного производственного бизнеса, заключил президент.