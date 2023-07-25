России удалось нарастить доходы, не связанные с нефтью и газом
Путин заявил о существенном росте доходов России вне нефтегазового сектора
Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось существенно нарастить доходы вне нефтегазовой сферы. За шесть месяцев они выросли сразу на 17,8%. Об этом глава государства сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.
"Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли — на 17,8%, причём по итогам второго квартала темп составил 43,5%", — заявил Путин.
Он называл хорошей динамику в обрабатывающих отраслях. А всё это в целом говорит об укреплении реального сектора, расширении отечественного производственного бизнеса, заключил президент.
А ранее Путин рассказал, что показатели безработицы и инфляции в РФ близки к историческому минимуму. Уровень безработицы составил 2,9%, а инфляции — 3,3%.
Агентство "Москва" / Софья Сандурская