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25 июля, 14:51

России удалось нарастить доходы, не связанные с нефтью и газом

Путин заявил о существенном росте доходов России вне нефтегазового сектора

Президент РФ Владимир Путин заявил, что России удалось существенно нарастить доходы вне нефтегазовой сферы. За шесть месяцев они выросли сразу на 17,8%. Об этом глава государства сказал в ходе совещания по экономическим вопросам.

"Отдельно обращаю внимание и на динамику ненефтегазовых доходов: за полгода они прилично выросли — на 17,8%, причём по итогам второго квартала темп составил 43,5%", — заявил Путин.

Он называл хорошей динамику в обрабатывающих отраслях. А всё это в целом говорит об укреплении реального сектора, расширении отечественного производственного бизнеса, заключил президент.

Путин рассказал о том, как давнее желание россиян начинает сбываться

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А ранее Путин рассказал, что показатели безработицы и инфляции в РФ близки к историческому минимуму. Уровень безработицы составил 2,9%, а инфляции — 3,3%.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Александр Юнашев
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