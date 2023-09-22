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22 сентября, 13:18

Проект бюджета на новую трёхлетку свёрстан с дефицитом

Мишустин: Правительство завершило подготовку проекта бюджета на 2024–2026 годы

Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров в пятницу, 22 сентября.

Федеральный бюджет на 2024–2026 годы, как следует из его проекта, будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей. Доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей — в 2025-м и 34,1 трлн рублей — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.

"Правительство в соответствии с Конституцией РФ и Бюджетным кодексом должно до 1 октября внести в Государственную думу проект федерального бюджета. Сегодня мы завершили его подготовку. Рассмотрим сам проект и вместе с ним документы, которые также будут направлены в парламент", — отметил Мишустин.

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Ранее президент Владимир Путин заявил о завершении этапа восстановления российской экономики. Глава государства отметил, что она выдержала беспрецедентное внешнее давление.

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Агентство "Москва" / Софья Сандурская

Марина Калегина
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