Проект бюджета на новую трёхлетку свёрстан с дефицитом

Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Об этом заявил премьер-министр Михаил Мишустин, открывая заседание кабинета министров в пятницу, 22 сентября.

Федеральный бюджет на 2024–2026 годы, как следует из его проекта, будет дефицитным. Превышение расходов над доходами может составить от 0,9 до 1,6 трлн рублей. Доходы казны прогнозируются в размере 35 трлн рублей в 2024 году, 33,5 трлн рублей — в 2025-м и 34,1 трлн рублей — в 2026-м. Расходы ожидаются на уровне 36,6 трлн рублей, 34,4 трлн рублей и 35,6 трлн рублей соответственно.

"Правительство в соответствии с Конституцией РФ и Бюджетным кодексом должно до 1 октября внести в Государственную думу проект федерального бюджета. Сегодня мы завершили его подготовку. Рассмотрим сам проект и вместе с ним документы, которые также будут направлены в парламент", — отметил Мишустин.