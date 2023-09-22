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22 сентября, 13:42

В проекте бюджета РФ на 2024–2026 годы приоритет отдан соцподдержке и обороне

Приоритетными направлениями в проекте бюджета РФ на 2024–2026 годы стали соцподдержка уязвимых категорий граждан, повышение обороноспособности России, а также технологическое развитие и интеграция новых регионов. Об этом говорится в сопроводительных материалах к проекту бюджета.

"Проект нового трёхлетнего бюджета предусматривает финансирование всех обязательств государства перед гражданами, а также приоритетных направлений: социальная поддержка наиболее уязвимых категорий граждан; укрепление обороноспособности страны; интеграция новых регионов; технологическое развитие и расширение инфраструктуры", — сказано в материалах.

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Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о том, что Правительство России завершает подготовку проекта бюджета на 2024-й и плановый период 2025–2026 годов. Из проекта следует, что федеральный бюджет на 2024–2026 годы будет дефицитным.

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Илья Суриков
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