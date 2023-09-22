Опубликован прогноз по росту экономики России

Экономика России в 2024–2026 годах будет расти достаточно высокими темпами — около 2,2–2,3% годовых. Соответствующие прогнозы Правительства РФ приводятся в материалах к проекту федерального бюджета.

"При подготовке проекта нового трехлётнего бюджета правительство исходило из прогноза сохранения относительно высоких темпов роста российской экономики (в 2,3–2,2% в 2024–2026 годах)", — говорится в документе.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году значительно выше прошлогодних. При этом нефтегазовые доходы, отметил глава государства, в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года — и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается их активный рост.