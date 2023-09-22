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22 сентября, 13:20

Опубликован прогноз по росту экономики России

Правительство России ожидает рост экономики на 2,3% в 2024–2026 годах

Экономика России в 2024–2026 годах будет расти достаточно высокими темпами — около 2,2–2,3% годовых. Соответствующие прогнозы Правительства РФ приводятся в материалах к проекту федерального бюджета.

"При подготовке проекта нового трехлётнего бюджета правительство исходило из прогноза сохранения относительно высоких темпов роста российской экономики (в 2,3–2,2% в 2024–2026 годах)", — говорится в документе.

Проект бюджета на новую трёхлетку свёрстан с дефицитом

Проект бюджета на новую трёхлетку свёрстан с дефицитом

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что ненефтегазовые доходы бюджета в 2023 году значительно выше прошлогодних. При этом нефтегазовые доходы, отметил глава государства, в июле-августе восстановились приблизительно до уровня прошлого года — и с учётом конъюнктуры на мировых рынках продолжается их активный рост.

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Shutterstock

Никита Никонов
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