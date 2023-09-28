"Хотелось бы ведро": Силуанов процитировал Маршака, рассуждая о бюджете России

Глава Минфина РФ Антон Силуанов в ходе пленарной сессии Международного финансового форума сообщил, что бюджетных средств в России хватит на все запланированные цели. По его мнению, вне зависимости от объёма денег к ним в любом случае "нужны голова и руки".

"Есть выражение, всем известное, что денег всегда не хватает. Но на то, что запланировано, хватит. Да, понятно, многие, когда бюджет сформировали, говорят: "Мне досталось полстакана, а хотелось бы ведро" (цитата из стихотворения Самуила Маршака "Хороший день". — Прим. Лайфа). Если есть хорошие голова и руки, тогда денег меньше можно тратить", — сказал Силуанов.

Министр добавил, что в России сформирован здоровый бюджет, он движется вперёд. В 2024 году планируется заложить 36,6 триллиона рублей. Причём речь об его урезании и секвестре (сокращении расходов) не идёт.

"То, что вы называете секвестром, — это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты", — уточнил глава Минфина.