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Регион
Опубликовано 8 октября 2023, 11:57
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В Госдуме рассказали, можно ли сбить коптер, который подглядывает за вами в окно

Депутат Гаврилов: Снимать соседей и выкладывать на YouTube можно с их разрешения

Россияне не могут снимать чужую собственность с квадрокоптеров, заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов в беседе с РИА "Новости". Однако он отметил, что в некоторых случаях такие съёмки законны.

Например, таким правом обладает Росреестр, дроны которого оснащены специальным оборудованием и программным обеспечением для проведения съёмки земной поверхности и обработки данных. Они могут фиксировать дома россиян, добавил депутат, и закон против таких "гостей" применить не получится.

Однако если таким занимается частный дрон, то можно обратиться в полицию. Гаврилов пояснил, что граждане владеют только землёй и зданием, а вот недра и воздух — собственность государства. И только оно может решить вопрос с дронами в воздухе.

"А вот вы самовольно не можете сбивать дрон на государственной территории. В результате это будет умышленное повреждение чужого имущества со всеми вытекающими последствиями", заключил собеседник агентства.

А вот снимать на видео соседей можно, но следует быть осторожным с публикацией таких роликов на YouTube. В этом случае надо понимать, что публикация видео с домом, его жителями и домашними животными подпадает под статью 152.1 ГК РФ и допускается только с согласия людей, которых снимали.

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Матвей Константинов
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