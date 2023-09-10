Дачникам рассказали, можно ли запретить соседям ставить глухой забор

Заборы являются больной темой для дачников. В последнее время появилось много споров о том, какой высоты они должны быть и можно ли вообще поставить глухое ограждение из профлиста по периметру всего участка. Депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин помог Лайфу разобраться в этих вопросах.

Так, что касается ИЖС (индивидуальное жилищное строительство), то по закону, как пояснил парламентарий, там можно устанавливать любое ограждение и абсолютно любой высоты. А вот если участок находится в СНТ (садоводческое некоммерческое товарищество), то его собственнику требуется согласовывать этот вопрос с правлением товарищества и непосредственно с соседями.

"Если земельный участок расположен в пределах ведения территории садоводства, то для его обустройства должны применяться нормы, установленные СП (сводом правил) 53.13330.2019., которые гласят: по периметру садовых земельных участков рекомендуется устраивать сетчатое ограждение высотой 1,2–1,8 метра. По обоюдному письменному согласию владельцев соседних участков (согласованному с правлением товарищества) возможно обустройство ограждений других типов или отсутствие ограждения", — отметил депутат.

Собеседник Лайфа добавил, что вид разрешённого использования земельного участка соседей можно уточнить на публичной кадастровой карте на сайте Росреестра. При этом ссылки на СП и устав товарищества будет недостаточно: зачастую споры из-за забора решаются только в суде и, вероятнее всего, истцу придётся доказывать нарушение прав с помощью экспертизы на предмет нарушения инсоляции участка.