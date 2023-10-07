В Госдуме рассказали, можно ли наказать соседа за вездесущую листву с его участка

Убрать соседское дерево, засыпавшее листвой земельный участок, можно только через суд и при соблюдении ряда условий. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, собственник "должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие" в том случае, если оно не сказывается на использовании участка или оказывает влияние, не превышающее существующих нормативов. Если же таковых нет, то речь может идти о разумных пределах природы и местоположения участков или обычаях.

Что касается листвы, то, указал Чаплин, собственник имеет право разместить на своём участке деревья с учётом действующих правил: например, высокорослые должны стоять на расстоянии не менее четырёх метров от границы. Кроме того, он не может влиять на листопад, так как это естественное свойство растения в средней полосе России.

"Заставить соседа удалить дерево можно только в судебном порядке, но по причине аварийности дерева. Либо если дерево значительно затеняет смежный земельный участок", — добавил парламентарий.

Депутат также заявил о необходимости внедрения понятия "соседского права". По его словам, принцип любого соседства — взаимоуважение и разумное терпение. Листва же, отметил он, является лишь "одним из пробелов", который не регулируется и может подпортить отношения между собственниками.

Однако в многоквартирных домах, указал Чаплин, конфликтов возникает куда больше. Например, из-за лая собаки ночью. Именно поэтому в законодательстве необходимо прописать нормы и спорные ситуации, чтобы соседи вместо ругани и вызова полиции могли посмотреть в свод правил и решить конфликт.