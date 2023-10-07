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7 октября, 08:19

В Госдуме рассказали, можно ли наказать соседа за вездесущую листву с его участка

Депутат: Убрать засыпавшее участок листвой соседское дерево можно через суд

Убрать соседское дерево, засыпавшее листвой земельный участок, можно только через суд и при соблюдении ряда условий. Об этом РИА "Новости" рассказал депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

По его словам, собственник "должен терпеть воздействие исходящих с соседнего земельного участка газов, паров, запахов, дыма, копоти, тепла, шумов, вибрации и иное подобное воздействие" в том случае, если оно не сказывается на использовании участка или оказывает влияние, не превышающее существующих нормативов. Если же таковых нет, то речь может идти о разумных пределах природы и местоположения участков или обычаях.

Что касается листвы, то, указал Чаплин, собственник имеет право разместить на своём участке деревья с учётом действующих правил: например, высокорослые должны стоять на расстоянии не менее четырёх метров от границы. Кроме того, он не может влиять на листопад, так как это естественное свойство растения в средней полосе России.

"Заставить соседа удалить дерево можно только в судебном порядке, но по причине аварийности дерева. Либо если дерево значительно затеняет смежный земельный участок", добавил парламентарий.

Дачникам рассказали, можно ли запретить соседям ставить глухой забор

Дачникам рассказали, можно ли запретить соседям ставить глухой забор

Депутат также заявил о необходимости внедрения понятия "соседского права". По его словам, принцип любого соседства — взаимоуважение и разумное терпение. Листва же, отметил он, является лишь "одним из пробелов", который не регулируется и может подпортить отношения между собственниками.

Однако в многоквартирных домах, указал Чаплин, конфликтов возникает куда больше. Например, из-за лая собаки ночью. Именно поэтому в законодательстве необходимо прописать нормы и спорные ситуации, чтобы соседи вместо ругани и вызова полиции могли посмотреть в свод правил и решить конфликт.

Ранее Никита Чаплин рассказывал, как можно наказать соседа-пасечника, чьи пчёлы любят кусаться. Согласно Гражданскому кодексу, собственнику предоставляется защита от действий владельца соседнего земельного участка, поэтому через суд можно добиться запрета для него определённых действий.

Обложка ©

Shutterstock

Матвей Константинов
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