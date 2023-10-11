10 нежных фото в честь праздника девочек, наглядно отражающих, что те сделаны из мармеладок
А вы знали, что 11 октября весь мир отмечает День девочек? В честь такого замечательного праздника собрали 10 кадров, которые показывают, какими бывают девчонки, и это ваша порция вдохновения на сегодня.
В честь праздника девочек предлагаем вам насладиться десятью нежными фотографиями, которые ярко отражают, что эти маленькие принцессы сделаны из мармеладок. Или нет? Многие уже в самом юном возрасте показывают характер, что может только вдохновлять!
Декабрь 1990 г. Киргизская ССР. Пржевальск. Шестиклассница Пржевальской школы имени А.П. Чехова Настя Филоненко.
11 октября — праздник девочек: вспоминаем принцесс СССР. Фото © ТАСС / Николай Жиганов
Май 1988 г. Москва. Школьница Лена Глотова в бассейне.
Вдохновляющие кадры, показывающие, какими разными бывают девчонки! Фото © ТАСС / Игорь Зотин
Сентябрь 1986 г. Краснодар. Ученица нулевого класса Яна Умеренкова во время урока.
День девочек 11 октября: отмечаем праздник кадрами эпохи СССР. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин
Октябрь 1984 г. Молдавская ССР. Кишинёв. Юная скрипачка Елена Городенская на уроке в музыкальной школе.
Когда празднуют День девочек? Фото © ТАСС / Алексей Щукин
Ноябрь 1982 г. Москва. Ученица 3 "А" класса Вера Калмыкова.
10 прекрасных маленьких принцесс, олицетворяющих День девочек. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Геннадий Кошкинцев
Ноябрь 1980 г. СССР. Юная теннисистка Алёна во время игры.
Фотографии, демонстрирующие силу и таланты девочек. Фото © ТАСС / Игорь Уткин
Июнь 1978 г. Азербайджанская ССР. Юная певица Азиза Мустафадзе с куклами, подаренными ей зрителями.
10 нежных кадров, вдохновляющих нашу жизнь. Фото © ТАСС / Н. Игнатьев
Февраль 1977 г. Молдавская ССР. Бендеры. Юная фехтовальщица Светлана Краснонос.
Девочки, которые вдохновляют: 10 замечательных фото. Фото © ТАСС / Борис Капнин, Анатолий Семехин
Сентябрь 1974 г. СССР. Грузинская ССР. Тбилиси. Юная регулировщица управляет движением транспорта по проспекту Руставели.
Отражение силы и красоты девочек: 10 вдохновляющих фотографий. Фото © ТАСС / Гиви Киквадзе, Анатолий Рухадзе
Июль 1965 г. СССР. Курск. Спортсменка из Воронежа, ученица 4-го класса Наташа Алёхина во время зональных соревнований IV спартакиады школьников РСФСР по шахматам.
Девочки, которые заставляют нас гордиться: 10 нежных фото. Фото © ТАСС / Олег Сизов
Праздник девочек 11 октября — это день, когда мы отмечаем силу и вдохновение, которые юные леди привносят в нашу жизнь. Эти нежные фотографии ярко демонстрируют, насколько разнообразны и прекрасны наши девочки. Были, есть и будут! Давайте всегда поддерживать и восхищаться достижениями и талантами каждой маленькой принцессы вокруг нас.
ТАСС / Е. Адаев