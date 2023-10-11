10 нежных фото в честь праздника девочек, наглядно отражающих, что те сделаны из мармеладок

В честь праздника девочек предлагаем вам насладиться десятью нежными фотографиями, которые ярко отражают, что эти маленькие принцессы сделаны из мармеладок. Или нет? Многие уже в самом юном возрасте показывают характер, что может только вдохновлять!

Декабрь 1990 г. Киргизская ССР. Пржевальск. Шестиклассница Пржевальской школы имени А.П. Чехова Настя Филоненко.

11 октября — праздник девочек: вспоминаем принцесс СССР. Фото © ТАСС / Николай Жиганов

Май 1988 г. Москва. Школьница Лена Глотова в бассейне.

Вдохновляющие кадры, показывающие, какими разными бывают девчонки! Фото © ТАСС / Игорь Зотин

Сентябрь 1986 г. Краснодар. Ученица нулевого класса Яна Умеренкова во время урока.

День девочек 11 октября: отмечаем праздник кадрами эпохи СССР. Фото © ТАСС / Владимир Веленгурин

Октябрь 1984 г. Молдавская ССР. Кишинёв. Юная скрипачка Елена Городенская на уроке в музыкальной школе.

Когда празднуют День девочек? Фото © ТАСС / Алексей Щукин

Ноябрь 1982 г. Москва. Ученица 3 "А" класса Вера Калмыкова.

10 прекрасных маленьких принцесс, олицетворяющих День девочек. Фото © ТАСС / Игорь Зотин, Геннадий Кошкинцев

Ноябрь 1980 г. СССР. Юная теннисистка Алёна во время игры.

Фотографии, демонстрирующие силу и таланты девочек. Фото © ТАСС / Игорь Уткин

Июнь 1978 г. Азербайджанская ССР. Юная певица Азиза Мустафадзе с куклами, подаренными ей зрителями.

10 нежных кадров, вдохновляющих нашу жизнь. Фото © ТАСС / Н. Игнатьев

Февраль 1977 г. Молдавская ССР. Бендеры. Юная фехтовальщица Светлана Краснонос.

Девочки, которые вдохновляют: 10 замечательных фото. Фото © ТАСС / Борис Капнин, Анатолий Семехин

Сентябрь 1974 г. СССР. Грузинская ССР. Тбилиси. Юная регулировщица управляет движением транспорта по проспекту Руставели.

Отражение силы и красоты девочек: 10 вдохновляющих фотографий. Фото © ТАСС / Гиви Киквадзе, Анатолий Рухадзе

Июль 1965 г. СССР. Курск. Спортсменка из Воронежа, ученица 4-го класса Наташа Алёхина во время зональных соревнований IV спартакиады школьников РСФСР по шахматам.

Девочки, которые заставляют нас гордиться: 10 нежных фото. Фото © ТАСС / Олег Сизов