Главное — не паниковать: Спасатель назвал способ выжить в падающем лифте

Бывают случаи, когда лифт по причине неисправности падает в шахту, и чаще всего в этот момент внутри находятся люди. Как выжить при падении и уберечься от травм, в беседе с 59.ru рассказал командир группы оперативного реагирования Пермской городской службы спасения Александр Инюшин.

Если вы оказались застрявшими в падающем лифте, спасатель рекомендует лечь на сумку с вещами или на что-то мягкое: в таком положении можно смягчить удар и он распределится не точечно, а по всей плоскости тела. Главное — не паниковать и не бегать по кабине. Также нельзя стоять на ногах. Если нет возможности лечь, нужно чуть присесть, согнув ноги под углом сорок градусов. Это приведёт мышцы ног в тонус, что поможет амортизировать удар.

Садиться полностью крайне запрещено: ведь в таком случае вы рискуете заполучить перелом позвоночника. Также могут быть сломаны кости малого таза, из-за чего можно быстро потерять много крови. Вдобавок могут разорваться ткани и брыжейка, которая прикрепляет к задней стенке живота полые органы.

Кроме того, перед ударом в положении лёжа нужно закрыть голову руками, чтобы создать каркас безопасности: плечи и руки закроют самое слабое место — шею.

"С девятого этажа лифт упадёт за две секунды — конечно, сложно быть готовым к такому. Поэтому, заходя в лифт, всегда осматривайте его: хотя бы визуально убедитесь в его надёжности", — посоветовал Инюшин.

По его словам, после того как лифт упал, не стоит вылезать через потолок кабины, ведь вы можете оказаться между этажами. Сразу после удара вскакивать с пола лифта тоже не нужно: вдруг он ещё висит на тросе, который вот-вот оборвётся. Сразу зовите на помощь. Если работает кнопка вызова лифтёра, незамедлительно пользуйтесь ею или звоните в экстренные службы.

Если ситуацию усугубляет клаустрофобия, нужно постараться успокоиться: закрыть глаза, делать вдох носом и выдох ртом, советует Инюшин. Нужно постараться подумать о чём-то отвлечённом, но не о замкнутом пространстве: например — о горах и море, резюмировал спасатель.