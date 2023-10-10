Лифт с тремя подростками внутри рухнул в самарском ТЦ

В одном из торговых центров Самары рухнул лифт, в котором находились три подростка. Чтобы вызволить ребят, сотрудники ТЦ были вынуждены разбить панорамное стекло кабины. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

"В одном из торговых центров города Самары вышел из строя лифт, в котором находились трое несовершеннолетних подростков. Сотрудники торгового центра были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти подросткам. В результате происшествия никто не пострадал", — уточнили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных СК фото видно, что кабина частично оторвалась от крепления и чудом не сорвалась вниз вместе с подростками. По данному факту региональным управлением Следственного комитета проводится проверка.