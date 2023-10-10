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10 октября, 00:28

Лифт с тремя подростками внутри рухнул в самарском ТЦ

СК РФ: Лифт с тремя подростками опрокинулся в торговом центре в Самаре

<p>Лифт в торговом центре Самары, который опрокинулся вместе с подростками. Обложка © t.me / <a href="https://t.me/su_skr63/1679" target="_blank" rel="noopener noreferrer">СУ СК по Самарской области</a></p>

Лифт в торговом центре Самары, который опрокинулся вместе с подростками. Обложка © t.me / СУ СК по Самарской области

В одном из торговых центров Самары рухнул лифт, в котором находились три подростка. Чтобы вызволить ребят, сотрудники ТЦ были вынуждены разбить панорамное стекло кабины. Об этом сообщили в СУ СК по региону.

"В одном из торговых центров города Самары вышел из строя лифт, в котором находились трое несовершеннолетних подростков. Сотрудники торгового центра были вынуждены разбить панорамное стекло лифтовой кабины, чтобы помочь выйти подросткам. В результате происшествия никто не пострадал", — уточнили в пресс-службе ведомства.

На опубликованных СК фото видно, что кабина частично оторвалась от крепления и чудом не сорвалась вниз вместе с подростками. По данному факту региональным управлением Следственного комитета проводится проверка.

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Ранее Лайф рассказывал, что четырёхлетней девочке оторвало три пальца на эскалаторе в торговом центре "Шоколад" в подмосковном Реутове. Девочка споткнулась, и её рука застряла между ступенями эскалатора, который продолжал движение. Мать с отцом смогли достать руку ребёнка и тут же вызвали скорую.

Оксана Попова
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