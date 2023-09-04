Пьяные тюменцы разгромили застрявший лифт, чтобы вызволить подругу в состоянии истерики
В Тюмени компания из шести пьяных парней и девушки застряла в лифте. У дамы случилась истерика, и, чтобы поскорее её вызволить, друзья решили сами разломать лифт. Инцидент попал на видео.
Пьяные тюменцы разгромили застрявший лифт, чтобы вызволить подругу в состоянии истерики. Видео © Ural Mash
На кадрах видно, что мужчины голыми руками ломают дверь кабины, не дожидаясь механиков, пока девушка бьётся в истерике. Несмотря на позитивный исход — вся компания выбралась наружу, — их теперь ищут. Они должны возместить ущерб в 3,5 миллиона рублей, пишет Ural Mash.
Обложка ©