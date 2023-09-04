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4 сентября, 08:52

Пьяные тюменцы разгромили застрявший лифт, чтобы вызволить подругу в состоянии истерики

В Тюмени компания из шести пьяных парней и девушки застряла в лифте. У дамы случилась истерика, и, чтобы поскорее её вызволить, друзья решили сами разломать лифт. Инцидент попал на видео.

Пьяные тюменцы разгромили застрявший лифт, чтобы вызволить подругу в состоянии истерики. Видео © Ural Mash

На кадрах видно, что мужчины голыми руками ломают дверь кабины, не дожидаясь механиков, пока девушка бьётся в истерике. Несмотря на позитивный исход — вся компания выбралась наружу, — их теперь ищут. Они должны возместить ущерб в 3,5 миллиона рублей, пишет Ural Mash.

Во Владикавказе девочка пыталась выбраться из застрявшего лифта и разбилась насмерть, упав в шахту

Во Владикавказе девочка пыталась выбраться из застрявшего лифта и разбилась насмерть, упав в шахту

А ранее в одном из домов Москвы жители обнаружили в лифте коробку с проводами, из которой слышны "тикающие" звуки. Подъезд оцепили.

Обложка ©

Ural Mash

Александра Вишнякова
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