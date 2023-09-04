Пьяные тюменцы разгромили застрявший лифт, чтобы вызволить подругу в состоянии истерики

В Тюмени компания из шести пьяных парней и девушки застряла в лифте. У дамы случилась истерика, и, чтобы поскорее её вызволить, друзья решили сами разломать лифт. Инцидент попал на видео.

На кадрах видно, что мужчины голыми руками ломают дверь кабины, не дожидаясь механиков, пока девушка бьётся в истерике. Несмотря на позитивный исход — вся компания выбралась наружу, — их теперь ищут. Они должны возместить ущерб в 3,5 миллиона рублей, пишет Ural Mash.